İsrail, Haniye suikastını üstlendi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'e aralıklarla balistik füzelerle saldırılar düzenleyen Yemenli Husiler hakkında konuştu.

"TIPKI HANİYE'YE YAPTIĞIMIZ GİBİ LİDERLERİNİ BAŞSIZ BIRAKACAĞIZ"



Katz, "Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'daki savunma sistemlerini kör ettik, Esad rejimini devirdik, şer eksenine ağır darbe vurduk. İsrail'e saldıran Yemen'deki terörist Husi organizasyonunu da sert şekilde vuracağız. Liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.

Böylelikle İsrail ilk kez Haniye suikastinin üstlenmiş oldu.

Haniye, İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra Tahran'da kaldığı konuta yapılan saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.