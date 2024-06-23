İsrail hapishaneleri Filistinlilerle dolu: Operasyonlar iptal edildi

İsrail ordusu, hapishanelerde yer kalmaması nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinli aktivistin gözaltı operasyonunu iptal etti. İsrail güvenlik birimleri, yer açmak için "idari tutukluları" da süre uzatımına gitmeden serbest bırakmak zorunda kalabilir.

İsrail hapishaneleri Filistinlilerle dolu: Operasyonlar iptal edildi

devlet televizyonu KAN'da yayınlanan habere göre cezaevi ve gözaltı merkezlerinde yer kalmaması nedeniyle, Filistinli aktivistlere yönelik bu hafta yapılacak 20 gözaltı operasyonu iptal edildi.

İsrail ordusu ile İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) doluluk nedeniyle Batı Şeria'da daha fazla gözaltı operasyonunu iptal edebileceği belirtildi.

Ayrıca İsrail güvenlik birimlerinin, yer açmak için "idari tutukluları" da tutukluluk süresi sonunda süreyi uzatmadan serbest bırakmak zorunda kalacağı ifade edildi.

İsrail Cezaevi İdaresi, nisan ayında yaptığı açıklamada, hapishanelerde Filistinli tutuklular için 14 bin 500 kişilik kapasite bulunduğunu ancak halihazırda bu sayının 21 bini aştığını duyurmuştu.

Günlük düzenlenen baskınlar ve gözaltılarla kapasitenin gittikçe aşıldığı ifade edilmişti.

Esirler Cemiyeti ile Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin bugünkü açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 345'e ulaştığı bildirilmişti.

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