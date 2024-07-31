İsrail hapishanelerinde 22 yıl kalan 2 Filistinli esir serbest bırakıldı

İsrail ordusu, 22 yıllık hapis cezasının sona ermesinin ardından iki Filistinli esiri serbest bıraktı.

İsrail hapishanelerinde 22 yıl kalan 2 Filistinli esir serbest bırakıldı

Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, serbest kalan 2 Filistinli esirin adlarının Ratib Hureybat ve Mahmud Ebu Salih olduğu kaydedildi.

Açıklamada, salı günü boyunca gözaltında tutulan Hureybat ve Ebu Salih'in tahliyelerinin kasıtlı olarak geciktirildiği belirtildi.

Açıklamada " askerlerinin Hureybat ve Ebu Salih adlı iki esirin El Halil kentinde karşılanması beklenen bölgeye baskın düzenlediği, esirlerin ailelerini tehdit ettiği, fotoğraflarının kaldırılmasını ve gösterinin yapılmamasını istediği" aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana 9 bin 870 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.

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