İsrail hapishanelerinde cinsel istismar ve işkence: Kamera kaydı ortaya çıktı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AÇIKLAMA



Birleşmiş Milletler'den (BM), ortaya çıkan kamera kaydıyla ilgili, "takibinin yapılması ve hesap verilebilirliğin sağlanması" yönünde açıklama yapıldı.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Haq, İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalarla ilgili soruya, "İnsan hakları normları bu ölçüde ihlal edildiğinde, bunun takibinin yapılması gerektiğine inanıyoruz" sözleriyle cevap verdi.



"Biz kendimiz, Filistinli tutukluların durumuyla ilgili endişelerimizle ilgili kendi raporlarımızı yayınladık." diyen Haq, "İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgilenen insan hakları meslektaşlarımız tüm bu iddiaları takip etmeye devam edecek" diye ekledi.



Söz konusu olayla ilgili "endişeleri" olduğunu söyleyen Sözcü Yardımcısı, "Temel insan hakları normlarının ihlaline ilişkin tüm bu iddiaların kapsamlı bir şekilde araştırılması ve hesap verilebilirliğin sağlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Haq, BM İnsan Hakları Konseyi'nden birçok kişinin bölgede inceleme yapmak için gerekli vizeyi İsrail'den alamadığı hatırlatılınca, "Sadece insan hakları çalışanlarından değil, aynı zamanda insani yardım çalışanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinin insani yardım çalışanlarından da var" dedi.



Haq, İsrail yetkililerini, İsrail'de ve ilgili bölgelerde, "çalışmalarını sürdürmeleri gereken kişilere tüm vizeleri sağlamaya" davet etti.



BEYAZ SARAY: SORUŞTURMAYI TAKİP EDİYORUZ



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, olayla ilgili, "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici." diyerek, bu konuda İsrail'e "tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde davranması gerektiğini" anımsattı.



Sözcü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesine ilişkin haberleri değerlendirdi.



Jean-Pierre, bu haberlere ilişkin, "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici. İsrail'e, tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde insani ve onurlu şekilde davranması gerektiği, mahkumların insan haklarına saygı duyması ve her türlü suistimal ve ihlalde sorumlu davranması konusunda açık ve tutarlı olduk" dedi.



İsrail ordusunun olayla ilgili başlattığı soruşturmayı takip ettiklerini ve bu konuyu İsrailli muhatapları nezdinde izleyeceklerini belirten ABD'li sözcü, herkesin hukukun üstünlüğüne uygun şekilde davranması gerektiğini belirtti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Sde Teiman gözaltı merkezindeki tecavüz olayıyla ilgili, "Herhangi bir mahkuma cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Nokta. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır" açıklamasını yapmıştı.

