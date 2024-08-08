İsrail hapishanelerinde cinsel istismar ve işkence: Kamera kaydı ortaya çıktı

İsrail'in Filistinli mahkumlara yönelik işkence görüntülerine bir yenisi daha eklendi.
Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yapan İsrailli askerlerin görüntüleri ortaya çıktı.
Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.
Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.
Kanal 12'nin haberinde "Askerler muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar" ifadesine yer verildi.
Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AÇIKLAMA
Birleşmiş Milletler'den (BM), ortaya çıkan kamera kaydıyla ilgili, "takibinin yapılması ve hesap verilebilirliğin sağlanması" yönünde açıklama yapıldı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haq, İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalarla ilgili soruya, "İnsan hakları normları bu ölçüde ihlal edildiğinde, bunun takibinin yapılması gerektiğine inanıyoruz" sözleriyle cevap verdi.
"Biz kendimiz, Filistinli tutukluların durumuyla ilgili endişelerimizle ilgili kendi raporlarımızı yayınladık." diyen Haq, "İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgilenen insan hakları meslektaşlarımız tüm bu iddiaları takip etmeye devam edecek" diye ekledi.
Söz konusu olayla ilgili "endişeleri" olduğunu söyleyen Sözcü Yardımcısı, "Temel insan hakları normlarının ihlaline ilişkin tüm bu iddiaların kapsamlı bir şekilde araştırılması ve hesap verilebilirliğin sağlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Haq, BM İnsan Hakları Konseyi'nden birçok kişinin bölgede inceleme yapmak için gerekli vizeyi İsrail'den alamadığı hatırlatılınca, "Sadece insan hakları çalışanlarından değil, aynı zamanda insani yardım çalışanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinin insani yardım çalışanlarından da var" dedi.
Haq, İsrail yetkililerini, İsrail'de ve ilgili bölgelerde, "çalışmalarını sürdürmeleri gereken kişilere tüm vizeleri sağlamaya" davet etti.
BEYAZ SARAY: SORUŞTURMAYI TAKİP EDİYORUZ
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, olayla ilgili, "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici." diyerek, bu konuda İsrail'e "tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde davranması gerektiğini" anımsattı.
Sözcü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesine ilişkin haberleri değerlendirdi.
Jean-Pierre, bu haberlere ilişkin, "Tecavüz, işkence ve taciz haberleri oldukça endişe verici. İsrail'e, tüm mahkumlara uluslararası hukuka uygun şekilde insani ve onurlu şekilde davranması gerektiği, mahkumların insan haklarına saygı duyması ve her türlü suistimal ve ihlalde sorumlu davranması konusunda açık ve tutarlı olduk" dedi.
İsrail ordusunun olayla ilgili başlattığı soruşturmayı takip ettiklerini ve bu konuyu İsrailli muhatapları nezdinde izleyeceklerini belirten ABD'li sözcü, herkesin hukukun üstünlüğüne uygun şekilde davranması gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Sde Teiman gözaltı merkezindeki tecavüz olayıyla ilgili, "Herhangi bir mahkuma cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Nokta. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır" açıklamasını yapmıştı.
İSRAİLLİ BAKANLAR ASKERLERE DESTEK ÇIKMIŞTI
İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.
Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar cinsel işkence uygulayan askerlere destek mesajları vermişti.
Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti.
Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti.
Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.
GÖZALTINA ALINAN ASKERLERDEN 5'İ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor.
İsrail mahkemesi, cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.
İŞKENCE OLAYLARIYLA GÜNDEME GELİYOR
İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.
New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.
Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.
Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.
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