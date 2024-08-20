İsrail hapishanesinde tutulan 25 Filistinli serbest bırakıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, hapishanede tutulan ikisi kadın 25 Filistinli mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçen mahkumların sağlık kontrolleri için Avrupa Hastanesi ve Nasır Hastanesi’ne götürüldüğü belirtildi.

Hastane yetkilileri Filistinlilerin kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde şiddetli işkenceye maruz kaldığını ve darp edildiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim’de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kara operasyonları sırasında yüzlerce sivil gözaltına aldı ve mahkumlar büyük bir kısmı aylarca, haftalarca veya günlerce gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.