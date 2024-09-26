İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar: İran'dan Hizbullah'a silah sevkiyatını durduracağız

Tümgeneral Tomer Bar, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın gücünün İran'dan gelen silah desteğine bağlı olduğunu vurguladı. İsrail'in Lübnan'da kara harekâtı olasılığına karşı hazırlık yaptığını ve bu kararın üst düzeyde verileceğini ifade etti. Bar, hava kuvvetlerinin kara operasyonlarına destek için hazır olduğunu ifade etti.



İsrail ordusu bugün Beyrut’un güneyini vurdu. Saldırıda Hizbullah komutanını hedef alındığı öne sürüldü. Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Surur'un saldırılarda öldürüldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise, saldırıda iki kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını duyurdu.