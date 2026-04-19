İsrail Hava Kuvvetleri'nde İran casusu operasyonu

İsrail ’de yayın yapan “i24News” televizyonunun haberinde, İsrail Hava Kuvvetleri içinde yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin detaylar yer aldı.

İsrail askeri polis teşkilatına dayandırılan habere göre casuslukla suçlanan iki şüpheli askerin yaklaşık bir aydır gözaltında tutulduğu, İran istihbaratının askerlerle temas kurduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

İki askerin İsrail ordusunun stratejik üsleri ve üst düzey yetkililere ait hassas bilgilere erişmek için mevkilerini kötüye kullandıkları şüphesi üzerine gözaltına alındığı aktarıldı. Soruşturmanın iki şüphelinin ötesine uzanabileceği ve daha geniş bir ağa işaret edebileceği belirtilirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinden sorumlu birimlerinden de soruşturma kapsamında daha önce gözaltılar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu iki asker hakkında savaş zamanında düşmana yardım etme suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacağı da kaydedildi.

İsrail polisi, 20 Mart'ta Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek askerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Son dönemde, İsrail'de çok sayıda kişi İran'a ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve haklarında iddianame hazırlanmıştı.