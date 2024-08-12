İsrail Hava Kuvvetleri'nde yurt dışı seyahat yasağı

Hamas Lideri İsmail Haniye ve Hizbullah askeri komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından İran, İsrail'e yönelik şiddetli bir misilleme sözü verdi. Saldırı tehditleri ile karşı karşıya kalan İsrail hükümeti, vatandaşlarını korumak için hazırlanıyor. Son gelişmelerin ışığında İsrail Hava Kuvvetleri, mevcut duruma yönelik değerlendirmelerinin ardından personelinin yurt dışı seyahatlerini askıya alma kararı aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nde yurt dışı seyahat yasağı

’ın ’e düzenlemesi beklenen büyük çaplı misilleme saldırısının ne zaman olacağı merak konusu olurken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

İsrail Hava Kuvvetleri, mevcut duruma yönelik değerlendirmenin ardından personelinin yurt dışı seyahat izinlerini askıya aldığını açıkladı.

BÖLGESEL SAVAŞ TEHDİDİ

ABD başta olmak üzere tüm dünyadan gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılırken, bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşerek yayılmasından endişe ediliyor.

İsrail, kendisini İran tarafından desteklenen Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husiler gibi bir grup hareketle, çok cepheli bir savaş tehdidiyle karşı karşıya buluyor.

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