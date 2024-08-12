İsrail Hava Kuvvetleri'nde yurt dışı seyahat yasağı

İran’ın İsrail’e düzenlemesi beklenen büyük çaplı misilleme saldırısının ne zaman olacağı merak konusu olurken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor.



İsrail Hava Kuvvetleri, mevcut duruma yönelik değerlendirmenin ardından personelinin yurt dışı seyahat izinlerini askıya aldığını açıkladı.

BÖLGESEL SAVAŞ TEHDİDİ



ABD başta olmak üzere tüm dünyadan gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılırken, bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşerek yayılmasından endişe ediliyor.

İsrail, kendisini İran tarafından desteklenen Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husiler gibi bir grup hareketle, çok cepheli bir savaş tehdidiyle karşı karşıya buluyor.