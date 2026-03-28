İsrail havadan ve karadan vuruyor. Lübnan'da can kaybı bin 189'a yükseldi

İsrail, Lübnan'ı hem havadan hem karadan vuruyor. En büyük bedeli siviller ödüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1189'a yaralı sayısının ise 3 bin 427'ye yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 86'sının kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 51 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 126 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.



370 BİN ÇOCUK EVLERİNDEN OLDU



Birleşmiş Milletler verilerine göre saldırıların başlamasından bu yana 370 bin çocuk evlerinden oldu.

İsrail ordusunun hava saldırıları ve tahliye emirleri nedeniyle ülke tarihinin en büyük ve en hızlı göç dalgalarından birinin yaşandığına dikkat çekiliyor.

İsrail ordusu, hava saldırılarının yanısıra ülkenin güneyinde Hizbullah'a karşı kara harekatı da başlattı.

İsrail ordusunun tahliye emri verdiği bölgeler ülkenin yüzde 15'ine tekabul ediyor.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, her gün ortalama 19 bin çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Evlerini terk eden siviller çoğu okul olan 660'dan fazla geçici sığınma merkezinde kalıyor.

Okulların sığınma merkezlerine dönüşmesi eğitimi de aksatıyor. 150 bin çocuğun bu şekilde eğitimden mahrum kaldıkları açıklandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde köprüleri yıkması da insani koşulları kötüleştirdi. Lübnan'ın güneyinde 150 bin kişiye geçiş yolları olmadığı için insani yardımlar ulaştırılamıyor.