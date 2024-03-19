İsrail heyeti ABD'ye gidiyor | "Refah'a saldırı felaket olur"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Gazze gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.



Biden'ın dünkü telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "bu şartlar altında Refah'a kara operasyonu düzenlememesi" çağrısı hatırlatılan Patel, Refah konusunda şu anda İsrail yönetimiyle aynı düşünmediklerini vurguladı.



Patel, "Bu konuda net şekilde İsrailli ortaklarımızdan farklı yerdeyiz ve farklı bakış açısına sahibiz. Güvenilir ve uygulanabilir plan olmadan, 1 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'ta bir operasyon felaket olur." şeklinde konuştu.

İSRAİL HEYETİ ABD'YE GİDİYOR



ABD'li Sözcü, İsrail heyetinin yakın zamanda Washington'a geleceğini ve burada "kapsamlı bir kara operasyonu olmaksızın Refah'ta Hamas unsurlarının nasıl temizlenebileceği" konusunda farklı alternatifler üzerine çalışacaklarını belirtti.

