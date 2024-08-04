İsrail heyeti Mısır'dan geri döndü: Müzakereler durdu

Hamas ile esir takası müzakereleri için Mısır'a giden İsrail heyetinin, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaşanan anlaşmazlık yüzünden birkaç saat sonra Tel Aviv'e geri döndüğü belirtildi.

İsrail heyeti Mısır'dan geri döndü: Müzakereler durdu
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Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, dış istihbarat servisi Mossad'ın Şefi David Barnea, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian'dan oluşan ve bugün Kahire'ye giden müzakere heyeti geri döndü.

Müzakere heyetinin geri dönme nedenlerinden birinin Netanyahu ile ordu arasında esir takası müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlık olduğu ifade edildi ancak anlaşmazlıklara ilişkin bilgi verilmedi.

Başbakanlık ofisinden şu ana kadar gazetenin haberiyle ilgili açıklama yapılmadı.

, Katar ve Hamas'tan da özellikle İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından esir takası müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin açıklama yapılmadı.

Katar Dışişleri Başkanı Muhammed bin Abdurrahman, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Müzakere taraflarından birinin diğerini öldürdüğü bir ortamda müzakerelerin nasıl yürütüleceği sorusunun gündeme geldiğini" belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail’in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail’in ’nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını içeriyordu.

Netanyahu ise daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridorunda kalmasını" öngörüyordu.

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