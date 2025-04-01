İsrail, Hizbullah yetkilisi Hasan Ali Badir'i öldürdüklerini açıkladı

İsrail ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, Beyrut'un güney banliyölerinde gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah ve İran Kudüs Güçleri mensubu Hasan Ali Badir'i öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından sonra 28 Mart'ta ilk kez Beyrut'un güneyini bombalamıştı. Bugün de Beyrut'un güneyine düzenlenen İsrail hava saldırısında 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.



Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller



Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.



Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.