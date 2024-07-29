İsrail, Hizbullah'a karşı topyekün savaşa girmek istemiyor

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili İsrail'in Hizbullah'a karşı topyekün bölgesel bir savaşa girmek istemediğini öne sürdü.

İki yetkili ise İsrail ordusunun birkaç gün sürmesi planlanan bir çatışma ihtimaline hazırlık yaptığını belirtti.



İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne cumartesi günü, 12 genç ve çocuğun öldüğü füze saldırısı düzenlenmişti.

Saldırının ardından, İsrail ile İran tarafından desteklenen Hizbullah arasında geniş çaplı savaş çıkabileceği endişeleri arttı.



İsrail'in güvenlik kabinesi dün hükümete saldırıya karşılık verme yetkisi verdi. Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim' de düzenlediği saldırıdan bu yana İsrail'in kontrolü altındaki topraklara yapılan en ölümcül saldırı olan saldırının sorumluluğunu reddetti.

