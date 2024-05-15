İsrail, Hizbullah'ın güney cephesi komutanını öldürdü

İsrail güçleri, üst düzey bir Hizbullah komutanını daha öldürdü.

Lübnan devlet medyası, İsrail'in dün, ülkenin güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda iki kişinin öldüğünü belirtirken, İran destekli Hizbullah'a yakın bir kaynak, ölenler arasında bir saha komutanının da bulunduğunu bildirdi.



Resmi Ulusal Haber Ajansı, “Tyre-Al-Hush ana yolunda bir aracı hedef alan düşman insansız hava aracı saldırısında iki kişi şehit oldu” ifadesini kullandı.



Hizbullah, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın güney cephesindeki üst düzey saha komutanı Hüseyin İbrahim Makki'nin öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğruladı.



AFP'nin çetelesine göre Lübnan'da yedi aydır devam eden sınır ötesi saldırılarda, 79'u sivil en az 413 kişi öldürüldü.

İsrail, sınırın kendi tarafında 14 asker ve 10 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.



Her iki tarafta da on binlerce insan yerinden edildi.