İsrail: Hizbullah'la çatışmayı diplomatik yolla çözmeyi tercih edeceğiz

İsrail, Hizbullah'la çatışma için diplomatik arayışa gireceğini öne sürdü.

İsrail ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in önümüzdeki haftaları Hizbullah ile olan çatışmayı çözmeye çalışarak geçireceğini söyledi.

Reıters'ın bildirdiğine göre Hanegbi, İsrail'in "diplomatik bir çözümü" tercih edeceğini ifade etti.



Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetiminin yerini alacak bir yönetim bulmak için ABD, Avrupa ve bazı Arap ülkelerinin olası ortak çabalarını Washington ile görüştüğünü sözlerine ekledi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 38 bine yakın kişinin ölümüne neden olan İsrail saldırıları devam ederken, İran destekli Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki sadlırılar da her geçen gün şiddetleniyor.



Son olarak İsrail geçen hafta Lübnan'ın doğusundaki Al-Khayara kasabasında Hizbullah üyelerini hedef aldı.

Hizbullah da misilleme olarak Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail kışlalarına hava saldırısı düzenlendiği bildirdi.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, önceki gün yaptığı açıklamada, "Gazze'de, Lübnan'da ve daha birçok bölgede gerekli olabilecek her türlü eyleme hazırız" dedi.