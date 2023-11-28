İsrail hükümeti 8 milyar dolarlık devasa savaş bütçesini onayladı

İsrail'de hükümetin savaş giderleri için hazırlanan ek bütçe karara bağlandı.



Ülkede 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın bütçeye karşı çıktığı aktarıldı.



Başbakan Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden bakanlar Nir Barkat ile Ofir Akunis'in de bütçeye destek vermediği belirtildi



Söz konusu itirazlara rağmen savaş giderlerinin finansı için 30 milyar şekellik (8 milyar dolar) ek bütçenin onaylandığı kaydedildi.



SAVAŞ BÜTÇESİ HÜKÜMETTE ÇATLAĞA YOL AÇMIŞTI

İsrail'de hükümetin hazırladığı 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ayrılan fonlar, "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nde çatlağa yol açmıştı.

