İsrail hükümeti alarmda: "Şin Bet, Netanyahu için yeraltı sığınağı hazırladı"

İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet'in, İran ve Hizbullah misillemesine karşı Kudüs'teki yeraltı sığınağını Başbakan Netanyahu ve diğer üst düzey yöneticiler için hazır hale getirdiği bildirildi.



İçinde komuta ve kontrol merkezlerinin yer aldığı sığına ciddi bir İran tehdidi halinde kullanıma sunulacak.

Yaklaşık 20 yıl önce inşa edildiği belirtilen sığınağın, İran'ın elindeki silahların isabetine dayanıklı olduğu, komuta ve kontrol kabiliyetine sahip olduğu ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahına bağlı olduğu belirtildi.