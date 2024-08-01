İsrail hükümeti: Her türlü  saldırganlığa çok ağır karşılık veririz

İsrail hükümeti bugün yaptığı açıklamada, her türlü misillemeye hazır olduklarını söyledi.

Hükümet sözcüsü, İran ve müttefiklerinin Hizbullah ve Hamas'ın üst düzey liderlerinin öldürülmesine misilleme yapılacağı yönündeki uyarılarına yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı.

İsrail'in her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olduğunu ve herhangi bir saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Dün akşam Başbakan Binyamin Netanyahu'nun benzer bir uyarısını yineleyen sözcü, gazetecilere verdiği demeçte, “Her türlü saldırganlığı gerçekleştiren kim olursa olsun çok ağır bedel ödetiriz” dedi.

Netanyahu dün Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesinin ardından Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından konuştu.

Hamas lideri İsmail Haniye'den doğrudan bahsetmeden "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik" dedi.



Netanyahu ayrıca, "İsrail kendisine saldırganlık gerçekleştirenlere ağır bir bedel ödetecektir. Her türlü tehdide, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" diye konuştu.