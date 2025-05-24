İsrail hükümeti rehinelerden uzaklaşıyor: "Bu ebedi bir savaş"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Şin Bet başkanlığına atadığı Tümgeneral David Zini'nin, Hamas ile rehine takas anlaşmalarına karşı olduğu yönündeki açıklamaları, kamuoyunda ve özellikle rehine aileleri arasında büyük tepki topladı.



İsrail basınında yer alan haberlere göre Zini, "Rehine anlaşmalarına karşıyım. Bu sonsuz bir savaş." şeklindeki ifadelerini İsrail ordusunun üst düzey toplantılarında dile getiriyor.

İSRAİLLİ REHİNE AİLELERİ TEPKİLİ



Zini'nin bu sözleri, Hamas tarafından alıkonulan İsrailli rehinelerin ailelerini derinden sarstı.



Rehine Aileleri Forumu, bu açıklamaların doğru olması halinde, "Bu sözler, rehinelerin kaderini belirleyecek birinden gelen korkunç ve aşağılayıcı ifadelerdir." şeklinde konuştu.



Zini'nin gelecek ay göreve başlaması, ateşkes ve rehine takası görüşmelerinde aktif rol oynaması bekleniyor.



İSRAİL HÜKÜMETİ İÇİNDE SÜREN ŞİN BET KRİZİ



Netanyahu'nun Zini'yi Şin Bet başkanlığına atama süreci de tartışmalı geçti.



İddialara göre Netanyahu, Zini ile 8 Mayıs'ta Tzeelim Askeri Üssü'nde düzenlenen bir tatbikat sırasında kısa bir görüşme yaptı. Bu görüşme sırasında Zini'ye Şin Bet başkanlığı teklifinde bulundu.



Bu atama, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in bilgisi dışında gerçekleşti ve Zamir, Zini'yi siyasi liderlikle izinsiz iletişim kurduğu için eleştirdi.

"SİYASİ HESAPLAR GÜVENLİĞİN ÖNÜNE GEÇTİ"



Zini'nin Şin Bet başkanlığına atanması, siyasi hesapların güvenlik politikalarının önüne geçtiği yönünde eleştirilere neden oldu.



Şin Bet'in mevcut başkanı Ronen Bar'ın görev süresi 15 Haziran'da sona erecek. Bar, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısının ardından güvenlik zaafiyeti nedeniyle eleştirilmiş ve görevden alınması gündeme gelmişti.

Ancak Bar, görevden alınmasının arkasında, Netanyahu'nun Katar bağlantılarını araştıran Şin Bet soruşturmasının yattığını iddia etmişti.



Zini'nin Şin Bet başkanlığına atanması ve rehine anlaşmalarına karşı tutumu, İsrail'de güvenlik politikaları ve siyasi müdahaleler konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.