İsrail hükümetine güven azaldı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail halkının Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine güveni azaldı.

İsrail Demokrasi Enstitüsünün yürüttüğü "2023 İsrail Demokrasi Endeksi" araştırması için ilk olarak Haziran 2023'te, daha sonra İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasının ardından kamuoyunun duyarlılığını ölçmek için 2023'ün sonunda bu yılın başında olmak üzere 3 ayrı anket yapıldı.

Araştırma sonuçları, İsrail vatandaşları arasında Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümete güvenin yüzde 28'den yüzde 23'e, İsrail meclisi Knesset'e olan güvenin ise yüzde 24'ten yüzde 19'a düştüğünü ortaya koydu.



EN ÇOK ORDUYA GÜVENİYORLAR



Ülkede devlet kurumları arasında en yüksek güven oranına, ortalama yüzde 86 ile İsrail ordusu sahip olurken, orduyu yüzde 64 ile belediyeler ve yerel yönetimler takip etti.