İsrail, Husi saldırıları nedeniyle kargo gemilerine yeni rota oluşturdu

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, sosyal medya platformu X'te Husi saldırıları nedeniyle kargo gemileri için oluşturdukları alternatif rotadan bahsettiği videoyu paylaştı.



Hindistan'ın Mundra limanından açıklamada bulunan Regev, İsrail'e giden ticari gemilere ait kargoların bu limandan çıkarılarak önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), oradan da kara yoluyla İsrail'e gönderileceğini söyledi.



Regev, "Savaş, zorluklara neden oldu. En büyük zorluk, İsrail devletine ürünlerin nasıl sağlanacağı konusu. İsrail devleti, bir ada gibi ve tüm ürünler deniz yoluyla ulaşıyor" dedi



Times of Israel de haberinde, İsrail merkezli kargo firmalarının Kızıldeniz'deki Husilerin saldırıları nedeniyle BAE ve Bahreyn üzerinden alternatif ticaret rotaları oluşturduğunu duyurdu.



Gazeteye konuşan İsrail merkezli "Mentfield Logistics" firmasının yöneticisi Omer Izhari, Çin ve Hindistan'dan gelen gemilerin yüklerini Bahreyn ve Dubai limanlarında boşalttığını, bunların Ürdün'e ait tırlara yüklendiğini aktardı.



Izhari, tırlara yüklenen kargoların Ürdün sınırını geçerek kara yoluyla İsrail'e taşındığını belirtti.

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