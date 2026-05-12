İsrail idam yasasını onayladı. Duruşmalar canlı yayınlanacak

İsrail meclisinde oylama yapıldı ve 7 Ekim saldırılarına katılanlara idam cezasının önü açıldı. Bu oylamada 120 milletvekilinden 93'ünün onayıyla saldırılara katılanları yargılamak üzere özel bir askeri mahkeme kurulması kararı alındı.

KUDÜS'TE KURULACAK, DURUŞMALAR CANLI YAYINLANACAK

Üç hakimli bir heyet tarafından yönetilecek ve Kudüs'te kurulacak özel askeri mahkeme 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlananları yargılayacak.

Halka açık olacak yargılamanın önemli anları İsrail'deki normal mahkeme süreçlerinden farklı olarak internet üzerinden canlı yayınlanacak.

Özel mahkeme ilk etapta 7 Ekim saldırılarına katıldığından şüphelenilen ve İsrail cezaevlerinde tutulan 200 ila 300 kişiyi yargılayacak. Mahkeme Gazze'de yakalanan ve saldırıya katıldığından, İsrailli rehineleri alıkoyduğundan ya da istismar ettiğinden şüphelenilen diğer kişileri de yargılayabilecek

İNSAN HAKLARI GRUPLARI ENDİŞELİ

İsrail basını mahkemenin şüphelileri soykırım, İsrail'in egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma gibi terörle mücadele yasası kapsamındaki suçlarla yargılayabileceğini yazdı. Yargılama sonucu soykırımdan mahkum olanların idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor

İsrailli ve Filistinli İnsan hakları grupları yasanın idam cezasını uygulamayı çok kolaylaştıran ve adil yargılanma hakkını koruyan prosedürleri de devre dışı bırakacağı konusunda uyardı.

İnsan hakları savunucuları duruşmaların canlı yayınlanmasının mahkemeleri, bir şova çevireceği ve sanık haklarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.