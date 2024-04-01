İsrail, İHA isabet eden noktanın "askeri üs" olduğunu duyurdu

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki kıyı kenti Eilat'ta insansız hava aracı (İHA) isabet eden noktanın askeri üs olduğunu ve saldırının hafif hasara yol açtığını bildirdi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızıl Deniz kıyısındaki Eilat kentine gece düzenlenen İHA saldırısında isabet eden noktanın bir askeri üs olduğu belirtildi.



Ordu, saldırıda yaralanan olmadığını hafif maddi hasar oluştuğunu duyurdu.



Eilat'a düzenlenen saldırının sorumluluğunu "Irak'taki İslami Direniş" adlı İran yanlısı Şii koalisyon üstlenmişti.



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