İsrail, iki Hizbullah komutanının öldürüldüğünü açıkladı

İsrail, Lübnan’da yoğun saldırılarına devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftadan bu yana düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah’a ait 140’tan fazla roketatar rampasının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah’ın Rıdvan Birimi’nde tanksavar birliklerinden ve kıyı bölgesindeki operasyonlardan sorumlu iki üst düzey komutanın da öldürüldüğü aktarıldı.

Hizbullah ise, komutanlara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İSRAİL'DEN BEYRUT'UN GÜNEYİ İÇİN TAHLİYE EMRİ



IDF tarafından başkent Beyrut’un güneyi için yeni bir tahliye emri yayınlandı.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, “IDF'in operasyon düzenleyeceği Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve yakınındaki binaları derhal boşaltmalı ve 500 metreden az olmamak kaydıyla bu binalardan uzak durmalısınız.” dedi.