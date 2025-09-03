İsrail ilanla asker arıyor

İsrail Ordu Radyosu'na göre yaklaşık 40 bin yedek İsrail askeri operasyon için hazırlanıyor.



İsrail binlerce Gazzeliyi yerinden edecek operasyon için yedek askerlerini göreve çağırmıştı.



Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, o askerleri ziyaret etti.



"Savaşın devamına hazırlanıyoruz. Harekatımızı derinleştirip güçlendireceğiz, bu yüzden sizi çağırdık." diyen Zamir şöyle devam etti: "Gazze'de kara harekatına çoktan başladık. hiç şüpheniz olmasın. Daha önce hiç girilmemiş yerlere giriyoruz."



70 GÜNLÜK OPERASYON



Ancak Netanyahu hükümeti sayıyı artırmak istiyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, İsrailli komutanlar Gazze operasyonu için yeterli sayıda asker bulamayınca mesajlaşma platformu Whatsapp üzerinden ilan paylaşmaya başladı.



Haberde İsrailli komutanların 11 Eylül'de başlayacak 70 günlük bir operasyon için özellikle sıhhiyeciler ve keskin nişancılar aradıklarına dair ilan yayımladıkları iddia edildi.



Haberde ayrıca İsrail askerlerinin tükenmişliğin eşiğine geldiği ve savaşın sona ermesini istedikleri öne sürüldü.



Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da Netanyahu hükümetinin hedefinde.



Çok sayıda ülke 22 Eylül'deki BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanırken, İsrail hükümeti, buna karşılık Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak etmeyi değerlendiriyor. Bu ihtimal Netanyahu tarafından da doğrulandı.



İlhak planının Pazar günü gerçekleşecek kabine toplantısında ele elınması planlanıyor.

