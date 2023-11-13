İsrail ile ABD basınını karşı karşıya getiren Hamas iddiası

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 38. güne girerken, uluslararası medya kuruluşları da zor günler geçiriyor.

Aralarında AP, CNN ve New York Times'ın da olduğu uluslararası haber kuruluşlarına muhabirlik yapan Hassan Eslaiah ve Yousef Masoud'un Hamas'la bağlantılı olduğu öne sürüldü. Eslaiah, 7 Ekim'de İsrail - Gazze sınırında yaşananlara dair ilk fotoğraflı kanıtları sağlayan isimdi.

Eslaiah'ın Hamas lideri Yahya Sinwar ile fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. CNN dahil bir dizi medya kuruluşu Eslaiah ile sözleşmelerini sonlandırdı. Basın kuruluşları, fotomuhabirin Hamas'la bağını daha önce bilmediklerini kaydetti. Ancak bunun sahadan gelen fotoğrafların gerçekliği veya güvenilirliğini azaltmadığına vurgu yapıldı.

New York Times gazetesi ise gazeteci Yusuf Mesud'u savundu. Çatışma bölgesindeki muhabirlerin hayatlarını riske atarak görev yaptıklarına dikkat çeken gazete yönetimi, bölgedeki gazetecilerin saldırıyı önceden bildikleri iddiasını reddetti.