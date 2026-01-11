İsrail ile Almanya arasında siber savunma işbirliği

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in bir araya geldiği ve ortak bildiriye imza koydukları belirtildi

Açıklamada, imzalanan bildiriyle, iki ülke arasındaki güvenlik ve teknoloji işbirliğinin yeni bir stratejik düzeye taşındığı ifade edildi.

"Bildirinin, iki ülkenin güvenlik makamları arasında siber savunma, ileri teknolojiler ve güvenlik alanlarında geniş bir güvenlik ortaklığını resmileştirdiği, Almanya'nın tarihi sorumluluğunu yansıttığı ve bu sorumluluğun Holokost'un anısını yaşatmak olduğu" kaydedildi.

Anlaşmanın İsrail Başbakanı Netanyahu ve Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt tarafından imzalandığı aktarıldı.

Netanyahu ise imzalanan bildirinin iki ülke arasındaki derin işbirliğini güvence altına aldığını ve güvenlik taahhüdünü ortak eyleme dönüştürdüğünü değerlendirdi.

İsrail ile Almanya arasında Arrow hava savunma sistemleri konusunda anlaşma imzalandığını hatırlatan Netanyahu, Almanya ile İsrail'in daha da yakınlaştığı yorumunu yaptı.