İsrail ile Hamas arasında esir takası | ABD: Taraflar arasında çerçeve oluştu

ABD yönetimi, Gazze'de yeni bir esir takası gerçekleşmesi için taraflar arasında somut bir çerçeve plan oluştuğunu açıkladı.

Açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi.



Amerikan MSNBC kanalına konuşan Kirby, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktardı.



Henüz bitmiş bir anlaşmanın ellerinde olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Kirby, "Bu sefer fark yaratabilecek yeni bir esir takası anlaşması için şu anda bir çerçeve mevcut. Bu şekilde hem daha çok sayıda esir dışarı çıkacak hem de şiddetin azalmasıyla sivil kayıpları da azaltılabilecek." değerlendirmesini yaptı.



ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in katıldığı ateşkes ve esir takası anlaşma sürecinin Paris'te devam ettiği bildiriliyor.



İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.



İSRAİL'DEN YALANLAMA



Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi, Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ve İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı ateşkes taslağına ilişkin basına sızan maddelerin doğru olmadığını açıkladı.



Basına sızan taslakta İsrail'in kabul edemeyeceği maddelerin olduğunu açıklayan Başbakanlık Ofisi, "zafer elde edene kadar savaşacaklarını" belirtti.



Haberde, Başbakanlık Ofisi'nin açıklamayı Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı ortaklarından gelebilecek itirazların önüne geçmek için yapmış olabileceği yorumu yapıldı.



Basına sızan anlaşma taslağına göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 45 gün süreyle durduracağı bunun karşılığında ilk aşamada Gazze Şeridi'ndeki 35-40 arası İsrailli çocuk, yetişkin, yaralı ve hasta esirin serbest bırakılacağı ileri sürüldü.



Ayrıca, Hamas'ın da İsrail hapishanelerindeki çok sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını ve insanlık felaketinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardım gönderilmesini talep ettiği belirtti.



Öte yandan, İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, basına sızan ateşkes taslağı haberleri üzerine yaptığı açıklamada, esir takası karşılığında "ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını kabul etmeyeceğini" açıkladı.



İsrail savaş kabinesinin bu akşam yerel saatle 20.00'da ateşkes ve esir takası teklifini görüşmek üzere toplanması planlanıyordu.



İsrail'in prensipte kabul ettiği ileri sürülen ateşkes taslağının Hamas'a sunulduğu öne sürülmüştü.



HAMAS ATEŞKES ŞARTINI YİNELEDİ



Hamas ise Gazze'de ateşkes şartını yinedi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisinde yaptığı açıklamada, İsrail medyasında iddia edilen olası esir takası anlaşmasına ilişkin, "Şüphesiz Katar ve Mısır gibi dost ülkelerden özellikle ateşkesin sağlanması için büyük girişimler var. Biz en başından beri tüm fikirler ve önerilere ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamdan, İsrail ile olası bir esir takası anlaşması ve ateşkes için daha önce de açık bir şekilde dile getirdikleri gibi önceliklerinin, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların nihai olarak tamamen sonlandırılması" olduğunu vurguladı.



Gazetecilerin, kısa bir süre içerisinde geçici bir esir takası anlaşması mümkün mü sorusuna Hamdan, kendilerinin geçici veya birkaç günlük değil nihai anlaşmada ısrarcı olduklarını, geçici ateşkesin İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden saldırılar düzenlemeyi arzuladığını göstergesi olduğunu belirtti.

