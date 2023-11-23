İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası ne zaman başlayacak?

İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerden ilk grubun bugün saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurdu.

İsrail Başbakanlığı ise rehine takasının cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı. Hamas'ın bırakacağı rehineler ilk olarak Uluslarası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edilecek.

Hamas'ın bıraktığı 1 rehineye karşılık 3 Filistinli serbest bırakılacak. Anlaşmaya göre, Hamas 50 kadın ve çocuk; buna karşılık olarak İsrail de 150 Filistinliyi serbest bırakacak. Dört gün boyunca da geçici ateşkes olacak.

KAN'ın İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, "rehinelerin serbest bırakılması işlemleri her gün sabah 10.00'da başlayacak." denildi.

Salıverilecek rehinelerin İsrail'e ulaştırılmak üzere ilk etapta ICRC'ye teslim edileceğine yer verilen haberde, Filistinli tutukluların İsrailli rehineler yetkililere teslim edildikten sonra serbest bırakılacağına dikkat çekildi.



Varılan uzlaşı çerçevesinde salıverilen her İsrailli rehineye karşılık her gün 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı, bölgede sıkılacak tek bir kurşunun uzlaşının ihlali sayılacağı ancak uzlaşının sona ermesi anlamına gelmeyeceği vurgulandı.



Haberde ayrıca daha fazla İsrailli rehinenin serbest kalmasını sağlamak amacıyla insani aranın 4 günün sonunda uzatılacağının öngörüldüğüne yer verildi.



Öte yandan İsrail Ordu Radyosu da paylaştığı haberde, İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşı gereği Filistinli çocuk tutukluların anneleriyle birlikte serbest bırakılacaklarını kaydetti.



Mısır, Katar ve ABD'nin uzlaşıya garantör olduklarına işaret edilen haberde, Hamas'ın elinde yaklaşık 80 kadın ve çocuk rehinenin bulunduğu, dolayısıyla insani aranın 7 güne uzatılmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.



İSRAİL BAŞBAKANLIĞI: CUMA GÜNÜNDEN ÖNCE BIRAKILMAYACAK



İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağı belirtildi.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesinin 23 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağını söylemişti.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ REHİNE TAKASI



İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

