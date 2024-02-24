İsrail ile Hamas müzakere masasında: "Görüşmeler olumlu ilerliyor"

İsrail medyası, "Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esir sayısı konusunda anlaşmaya varılmasının" görüşüldüğü Fransa'daki müzakerelerin "olumlu" geçtiğini bildirdi.



Yediot Ahronot gazetesine göre, Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail ile Hamas arasında yeni bir anlaşmaya varmak için yapılan görüşmelere katılan İsrail heyeti ülkeye "olumlu" şekilde döndü.

"ANLAŞMA İÇİN HENÜZ ERKEN"



Gazeteye konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, "müzakerelerin iyi ve olumlu havada geçtiğini" belirtti ancak anlaşmaya varmak için henüz erken olduğunu ifade etti.



İsrailli Kanal 13 televizyonuna göre ise adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkili, "Müzakerelerde takas anlaşması için uygun koşulları yaratan önemli ilerlemeler var." dedi.

İsrail heyetinin kapsamlı müzakerelere başlayabileceği sinyalini veren söz konusu yetkili, Gazze'de alıkonulan esirler için isim listesinin tartışılmasında mutabık kalındığını aktardı.



İsrail devlet televizyonu KAN'a göre ise Paris görüşmeleri, Hamas'ın İsrail'in karşı çıktığı 4 talebinin etrafında yoğunlaştı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİ TALEP EDİLDİ



KAN, Hamas'ın "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ancak güneye göç ettirilenlerin tekrar yaşadıkları yerlere dönmeleri ve İsrail ordusunun da bölgeden çıkmasını talep ettiğini" aktardı.

İsrail devlet televizyonu, Tel Aviv yönetiminin bu talebi kabul etmesinin, "Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyini tekrar kontrol etmeye başlaması anlamına geleceği" değerlendirmesinde bulundu.



KAN'ın haberinde, tartışılan diğer üç konunun ise "insani yardımın artırılması, ateşkesin süresi ve serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısı" olduğuna işaret edildi.



İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve ateşkes konusunda anlaşma sağlanması çabaları kapsamında dün İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in katılımıyla Paris'te müzakereler başlamıştı.