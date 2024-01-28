İsrail ile ilgili yeni iddia: Philadelphia Koridoru'na asker gönderecek

İsrail'in, Mısır yönetimini Gazze'nin Refah kenti ve "Philadelphia Koridoru'na" (Selahaddin Koridoru) asker göndereceği yönünde bilgilendirdiği ileri sürüldü.



Sky News Arapça kanalının haberinde, İsrail'in, Tel Aviv ile Kahire yönetimleri arasında tansiyonun yükselmesine neden olan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru" ile Refah kentine asker göndermeye yönelik niyetini dün gece Mısır’a aktardığı iddia edildi. Haberde, Mısır yönetiminin ise İsrail'in söz konusu talebine karşı çıktığı kaydedildi.



NETANYAHU'NUN İŞGAL PLANI



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilk olarak 10 Aralık'ta, "Philadelphia Koridoru'nu" işgal edeceklerini açıklamıştı. Aynı ifadelerini aynı ay içinde farklı açıklamalarında birkaç kez daha tekrar eden Netanyahu, 30 Aralık'ta, "İsrail Philadelphia Koridoru'nu kontrolü altına almalıdır. Burası bizim elimizde ve bizim kontrolümüz altında olmalı, bunun dışında herhangi bir düzenleme İsrail tarafından kabul edilmeyecektir." şeklinde konuşmuştu.



Netanyahu son olarak 13 Aralık'ta Philadelphia Koridoru ile ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin kontrolünü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldıramayacaklarını iddia ederek "Gazze'deki Philadelphia Koridoru'nu kontrol altına almadan Hamas hareketini ortadan kaldıramayız." ifadelerini kullanmıştı.



PHİLADELPHİA KORİDORU NEDİR?



"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölge içerisinde yer alıyor. Koridor 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.



"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.



Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.



Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.



Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.

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