İsrail ile Lübnan arasında barış görüşmeleri başlıyor

İsrail ve Lübnan ateşkes ve müzakere görüşmeleri için bugün bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve İsrail arasında arabuluculuk yapacak.

Lübnan Hükümeti müzakerelerden umutlu. Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dolaylı müzakerelerde ateşkes kararı alınmasını hedeflediğini belirtti. Doğrudan görüşmelere geçileceğine inandığını söyledi. Avn, müzakerelerin yalnızca Lübnan devleti tarafından yürütüleceğini ve bunun egemenlik meselesi olduğunun altını çizdi.

HİZBULLAH TEMSİLCİSİ YOK



Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan, Büyük İsrail projesinin hedefi konumunda ve biz ülkemizin egemenliğine inanıyoruz. Kimse bize nasıl yönetileceğimizi dayatamaz." dedi.



Kasım, İsrail'in Lübnan hükümetini Hizbullah üzerinde baskı kurma aracı olarak kullanmak istediğini söyledi.



Kasım, "Teslim olmayacağız. Saldırılara karşı koyacağız ve Lübnanlı yetkililerle işbirliği yapacağız." dedi.

NTV MUHABİRİ TEL AVİV'DEN AKTARDI

NTV Muhabiri Özden Erkuş, Lübnan müzakerelerine dair bilgi verdi.

Bu görüşmelerin 1993 yılından bu yana yüz yüze en üst düzey temas olduğunu vurgulayan Erkuş, "Düne kadar bu görüşmenin büyükelçiler seviyesinde yapılması planlanıyordu. Marco Rubio'nun da bu görüşmede olacağı bilgisi ABD'nin görüşmelere verdiği önemi ortaya koyuyor." dedi.

İsrail'in görüşmeye katılacak Washington Büyükelçisi'nin ordu subayları tarafından operasyonlara dair bilgilendirildiğini aktaran Erkuş, "Ateşkes için Hizbullah'ın o bölgeyi boşaltması ve silahsızlanması gerektiğinin altı çizildi. İsrail'in bu kırmızı çizgilerle masaya oturması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Özden Erkuş'un aktardığına göre, Lübnan tarafı ise bu görüşmenin bir ön görüşme olmasını bekliyor. Bu randevuda sonraki görüşmeler için bir takvim oluşturulması isteniyor.

"En azından görüşmeler devam ederken bir geçici ateşkes ilanı ana beklenti." ifadelerini kullanan Erkuş, "Bu denklemde konuşulmayan taraf Hizbullah. Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Naim Kasım'dan dün bir açıklama geldi ve Lübnan hükümetini görüşmelerden geri çağırdı. Görüşmeye saatler var ama halihazırda Lübnan'ın güneyinde yoğun çatışmalar devam ediyor." dedi



İSRAİL LÜBNAN'I MÜZAKERE GÜNÜ DE VURMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Tibnin beldesine şiddetli saldırılar düzenledi. İsrail saldırıları nedeniyle beldedeki bir hastanede ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. Lübnan'ın Sur kentine bağlı Şabriha beldesinde de İsrail ordusunun hedef aldığı evde yangın çıktı.

Kentin Batım ve Mansuri beldelerinin dağlık bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Bafliye beldesinde de çok sayıda evi bombaladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.