İsrail ile Lübnan arasında yeni ateşkes anlaşması

17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren ve işgali genişletmeye devam eden İsrail ile Lübnan arasında yeni bir ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı.

Açıklama, iki ülkenin Washington'da yaptığı 4'üncü tur doğrudan temaslar sonrası geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda "İsrail ve Lübnan, ABD öncülüğündeki müzakereler sonucunda, bir ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

HİZBULLAH ŞARTI

Ateşkesin Hizbullah saldırıları tamamen kesmesine ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu belirtildi. Tarafların tamamen Lübnan ordusu kontrolünde olacak pilot bölgeler oluşturulmasında anlaştığı da aktarıldı.

YENİ GÖRÜŞME 22 HAZİRAN'DA

İsrail ile Lübnan'ın birbirlerine karşı hiçbir düşmanca niyetleri olmadığını teyit ettiği ve doğrudan müzakereleri sürdürme taahhüdünde bulunduğu vurgulanan açıklamaya göre iki ülke temsilcileri daha kapsamlı bir anlaşma için 22 haziranda yeniden görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ayrıca taraflar İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını da kınadı.

RUBİO: İSRAİL SINIRLARININ GENİŞLEMESİ ABD'NİN POLİTİKASI DEĞİL

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli yetkililerin dillendirdiği üzere ülke sınırlarının Lübnan, Suriye ve Gazze'ye doğru genişlemesinin "ABD'nin politikası olmadığını" savundu.

Rubio, ABD Senatosu Bütçe Alt Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve Orta Doğu'da devam eden çatışma hakkındaki sorularını yanıtladı. Senatör Jeff Merkley'in İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Lübnan, Suriye ve Gazze'ye doğru genişleme isteğini gündeme getirmesi üzerine, Rubio böyle bir şeyi hedeflemediklerini açıkça dile getirdiklerini söyledi. Rubio, "Az önce tarif ettiğiniz şeyin, sizin sözlerinize dayanarak söylüyorum, ABD politikası olmadığını, statükoyu istediğimizi, yani Batı Şeria'da daha geniş bir durumu istikrarsızlaştırabilecek ek eylemlerin yapılmayacağını defalarca savunduk." dedi.

İsrail'in Lübnan'da toprak iddiasını dillendirdiğini hatırlatan Rubio, "Ancak Suriye'de ve özellikle Suriye'nin güneyinde onlarla çok yakından ilgilendiğimizi de ifade ettim. Orada, İran unsurlarının kendilerini hedef almak için kullanacağından korktukları için bir güvenlik koridoru oluşturmaları gerektiğini savunuyorlar." ifadelerini kullandı.