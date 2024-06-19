İsrail ilk kez Lübnan'ın Sur kentine saldırdı

İsrail ordusu ilk defa Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur'a yakın bir bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ilk kez Lübnan'ın Sur kentine saldırdı
Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor?

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor?

Haberi Görüntüle

ordusu 'ın güneyindeki bir bölgeye ilk kez saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentinin kuzey giriş yolu üzerindeki Şabriha köyüne art arda 2 defa saldırı düzenledi.

NNA geçtiği başka bir haberinde saldırıda Şabriha ve Burgaliye beldesi arasındaki kıyı bölgesinde bulunan 3 katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.

Saldırıya ilişkin ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Lübnan medyasının geçtiği görüntülerde hava saldırısının Sur kentine çok yakın bir mesafeyi hedef aldığı, kentin kuzey girişinden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki köyün üzerinden dumanların yükseldiği görüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuk Kolombiya'da tedavi görecek

İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuk Kolombiya'da tedavi görecek

Nijerya, 50 yeni savaş uçağı satın alacak

Nijerya, 50 yeni savaş uçağı satın alacak

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

Biden'ın sağlığıyla ilgili videolar tartışma konusu oldu

Biden'ın sağlığıyla ilgili videolar tartışma konusu oldu

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...