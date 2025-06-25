İsrail-İran ateşkesi: İki taraf da "zaferi" kutladı
İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaşta ateşkes sağlandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "büyük zafer"i kutladı. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda "zafer kutlaması" yapıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu da "Nesiller boyunca ayakta kalacak tarihi bir zafer kazandık" dedi.
13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve ABD'nin İran'ı vurmasıyla yeni bir aşamaya geçen savaşta 12'nci gününün ilk saatlerinde ateşkes ilan edildi.
Kararı duyuran ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" savundu.
Trump, sosyal medyadan "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında, "İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır" dedi.
Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters’a, Tahran’ın Katar aracılığıyla önerilen ve ABD tarafından sunulan İsrail ile ateşkes teklifini kabul ettiğini doğruladı.
İKİ TARAF DA ZAFER İLAN ETTİ
Savaşın iki tarafının da ilk saatlerinde ateşkesi ihlal eden saldırılar düzenlediği iddia edildi. İlerleyen saatlerde hem İsrail hem de İran "savaşı kazandıklarını" savundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Nesiller boyunca ayakta kalacak tarihi bir zafer kazandık" dedi.
İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ifade eden Netanyahu, "İran'ın nükleer programını her türlü yeniden inşa çabasını boşa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, "İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'tan daha iyi bir dostu olmamıştır" dedi.
TAHRAN'DA KUTLAMALAR
Ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı.
İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösteride, eylemciler ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini dile getirdi.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkının "büyük zaferini" kutladı.
Pezeşkiyan, "İran'a dayatılan 12 gün savaşı sona erdi" dedi.
ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Lahey'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Ana gündemi İsrail-İran olan görüşmede Erdoğan, ateşkesinin kalıcı olmasını temenni etti.
Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.
04.00- TRUMP'TAN CNN ve NEW YORK TİMES'A: YALANCILAR
ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'ı "yalancılıkla" suçladı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların "İran 'ın nükleer çalışmalarını sadece birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlere tepki gösterdi.
ABD Başkanı, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu." değerlendirmesini yaptı.
Donald Trump "İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor." dedi
02.00 - İSRAİL İSTİHBARATI: İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI YALNIZ BİRKAÇ YIL GERİ GİTTİ
Yetkili 12 gün süren İsrail saldırılarının yanı sıra ABD'nin Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerini hedef almasının Tahran'ın nükleer programını yalnızca birkaç yıl geriye götürdüğüne işaret edildiğini ileri sürdü.
01.00 - İRAN: DİPLOMASİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ
23.00 - İSRAİL ÜLKE GENELİNDE KISITLAMALARI KALDIRDI
İsrail ordusu, ateşkesin ardından ülke genelinde eğitim, çalışma hayatı ve toplu faaliyetlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada sanat, kültür ve spor etkinliklerine yönelik toplu faaliyet kısıtlamalarının da kaldırıldığı belirtildi.
22.50 - İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ENGELLENDİ
İsrail ordusu ise İran'dan İsrail'e doğru fırlatıldığı düşünülen 2 insansız hava aracını engellediklerini durdurdu.
İsrail ordusu, insansız hava araçlarının büyük ihtimalle sabah saatlerinde İran'dan fırlatılan füzelerle eş zamanda fırlatıldıklarını belirtti.
21.45 - NETANYAHU: TARİHİ BİR ZAFER KAZANDIK
İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ifade eden Netanyahu, "İran'ın nükleer programını her türlü yeniden inşa çabasını boşa çıkaracağız" dedi.
Netanyahu, "İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'tan daha iyi bir dostu olmamıştır" dedi.
20.40 - İSRALİ "ÖLDÜRDÜK" DEDİ, O GÖSTERİYE KATILDI
İran resmi haber ajansı IRNA Kaani'nin İsrail ile ateşkesten sonra Tahran'daki "zafer kutlamalarına" katıldığını gösteren görüntüler paylaştı.
20.30 - TAHRAN'DA ZAFER KUTLAMASI
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da gösteriye katıldı.
Ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı.
İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösteride, eylemciler ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini dile getirdi.
PEZEŞKİYAN "BÜYÜK ZAFERİ" KUTLADI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran halkının "büyük zaferini" kutladı.
Pezeşkiyan, "İran'a dayatılan 12 gün savaşı sona erdi" dedi.
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