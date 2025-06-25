İsrail-İran ateşkesi: İki taraf da "zaferi" kutladı



13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve ABD'nin İran'ı vurmasıyla yeni bir aşamaya geçen savaşta 12'nci gününün ilk saatlerinde ateşkes ilan edildi.

Kararı duyuran ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" savundu.



Trump, sosyal medyadan "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında, "İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır" dedi.



Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters’a, Tahran’ın Katar aracılığıyla önerilen ve ABD tarafından sunulan İsrail ile ateşkes teklifini kabul ettiğini doğruladı.



İKİ TARAF DA ZAFER İLAN ETTİ

Savaşın iki tarafının da ilk saatlerinde ateşkesi ihlal eden saldırılar düzenlediği iddia edildi. İlerleyen saatlerde hem İsrail hem de İran "savaşı kazandıklarını" savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Nesiller boyunca ayakta kalacak tarihi bir zafer kazandık" dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ifade eden Netanyahu, "İran'ın nükleer programını her türlü yeniden inşa çabasını boşa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'tan daha iyi bir dostu olmamıştır" dedi.

TAHRAN'DA KUTLAMALAR

Ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı.

İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösteride, eylemciler ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkının "büyük zaferini" kutladı.

Pezeşkiyan, "İran'a dayatılan 12 gün savaşı sona erdi" dedi.



ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Lahey'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Ana gündemi İsrail-İran olan görüşmede Erdoğan, ateşkesinin kalıcı olmasını temenni etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

