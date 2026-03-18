İsrail: İran istihbarat bakanı öldürüldü

İsrail, yaptığı açıklamada İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in bir hava saldırısında hedef alındığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hatib’in gece düzenlenen bir saldırıda “etkisiz hale getirildiğini” söyledi. İran tarafından Hatib’in öldüğüne dair henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Katz ayrıca, kendisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hedef alınan diğer üst düzey İranlı yetkililerin de “ek bir onaya gerek kalmaksızın öldürülmesi” için orduya yetki verdiğini açıkladı.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEF ALINIYOR

İsrail istihbaratı, Larijani’nin başkent çevresindeki bir sığınakta diğer yetkililerle birlikte bulunduğunu tespit ederek füze saldırısı düzenledi. Aynı gece, Besic güçlerinin lideri Gulam Rıza Süleymani de yine alınan istihbarat doğrultusunda hedef alınarak öldürüldü.

CAN KAYBI GİDEREK ARTIYOR

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik ortak saldırılar düzenlediği ve bu süreçte aralarında dönemin dini lideri Ali Hamaney’in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İran ise buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi.