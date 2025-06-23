İsrail - İran savaşı 11'inci gününde
ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerini "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurmasıyla yeni bir aşamaya geçen İsrail - İran savaşı 11'inci gününe girdi.
İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini hedef hedef alan ABD'nin fiilen ve resmen dahil olduğu İsrail - İran savaşı 11'inci gününde.
Dün gece yarısı düzenlenen saldırıyı bizzat duyuran ABD Başkanı Donald Trump, muhteşem bir başarı elde ettiklerini söyleyerek "İran'ın elindeki bombayı aldık" dedi.
ABD Başkanı, "Rejim değişikliği’ terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?” ifadelerini kullandı.
İRAN: ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.
NETANYAHU: BÜYÜK LİDERİMİZ TRUMP
ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.
Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.
KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
İsrail, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.
İran da misilleme saldırıları yaptı.
İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.
03.10 - TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI
İran, İsrail'e yönelik yoğun misilleme saldırısını başlattı.
Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.
İran'ın balistik füzelerine hava savunma sistemi karşı koymaya çalıştı.
03.00 - İSRAİL İRAN'I VURDU
İsrail ordusu önce İran'ın Markazi bölgesine dronlarla saldırdı. İran hava savunma sistemi bu saldırıyı püskürttü.
Bir diğer saldırı da başkent Tahran'a yönelik oldu. Yine hava savunma sistemleri aktif hale geldi.
İsrail ordusunun açıklamasına göre, askeri noktalar hedef alındı.
Tahran'ın güney doğusundaki Parçin'de yer alan askeri üs vuruldu.
Tahran'ın batısındaki Karaj'da da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İran basını patlama seslerinin geldiğini duyurdu.
01.00: ABD VATANDAŞLARINA KÜRESEL ÇAPTA GÜVENLİK UYARISI
00.30- İRAN'I VURAN UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ
18 saatlik uçuş sonrası İran'a ulaşan B-2 bombardıman uçaklarından en az 7'sinin Misouri'deki Whiteman Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtiliyor.
00.10 - TRUMP: NEDEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASIN?
ABD başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Trump, "İran'daki nükleer tesislere verilen zararın muazzam olduğu söyleniyor. Saldırılar kuvvetli ve hassas oldu.
Ordumuz büyük bir ustalık gösterdi, teşekkürler" dedi. ABD Başkanı, "Rejim değişikliği’ terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?” ifadelerini kullandı.
Trump, saldırıya katılan B-2 pilotlarının güvenli bir şekilde Missouri'ye indiğini de söyledi.
23.10 - İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ MOSKOVA'DA
Arakçi’nin, yarın başkent Moskova’da Putin ile bir araya geleceği bildirildi.
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