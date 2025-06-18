İsrail-İran savaşı altıncı gününde

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını veridği misillemesiyle başlayan savaş altıncı güne girdi. İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti. Karşılıklı saldırılar altıncı gece de devam etti.

05.00 - İSRAİL İMAM HÜSEYİN ÜNİVERSİTESİ'Nİ VURDU İsrail güçleri Tahran’ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi.

Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi'ne saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

04.10 - ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİ 20 HAZİRAN'A KADAR KAPATTI ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliği'nin bugünden cumaya kadar kapalı olacağını duyurdu. İngiltere de Orta Doğu'daki önlemlerini artırdığını duyurdu. Bölgeye ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri jetleri gönderildiği açıklandı.

04.00 - İSRAİL RAFİNERİLERİ VE FÜZE ÜRETİM TESİSLERİNİ HEDEF ALDI İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu duyurdu. Ayrıca Reuters, İsrail güçlerinin ekim ayında da saldırı düzenlediği füze üretim tesisini vurduğunu belirtti. Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Tel Aviv'de de gece boyu uyarı sirenleri çalmaya devam etti.

03.00 - İRAN: FETTAH FÜZELERİMİZ DÜŞMAN HAVA SAHASINA HAKİM OLDU

Karşılıklı saldırılar devam ederken, ilerleyen saatlerde İran Devrim Muhafızları "Fettah füzelerimiz düşman savunmasını aşarak İsrail hava sahasında tam hakimiyet sağladı" açıklaması yaptı.

02.40 - İSRAİL, TAHRAN'A YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail İran'ın petrol tesislerini de vurdu. İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.



İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.



TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR



Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.



İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu belirtti.

02.30 - HAMANEY YANIT VERDİ: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.



Hamaney’in sosyal meyda hesabından Arapça paylaşım yapıldı.



Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

02.00 - İSRAİL'DEN GENİŞ BİR BÖLGEYE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu gece yarısı İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.



İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı.



Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı.

01.30 - BEYAZ SARAY YETKİLİSİ DUYURDU: TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

ABD ve İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği öne sürüldü.



"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" diyen ve İran'a yönelik "Kayıtsız şartsız teslim olun" çağrısı yapan Trump ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefonda görüştü.



Beyaz Saray yetkilileri, ulusal güvenlik toplantısının ardından Trump-Netanyahu görüşmesini teyit etti.

01.00 - İRAN YENİ FÜZELER ATEŞLEDİ, İSRAİL'İN BAZI BÖLGELERİNDE YANGINLAR ÇIKTI

İsrail, İran'dan yeni füzelerin Tel Aviv'e doğru ateşlendiğini duyurdu.



Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.



İsrail yönetimi İran'ın son füze saldırısının ardından ülkenin orta, güney ve kıyı bölgelerinde yangınların çıktığını açıkladı.