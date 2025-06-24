İsrail-İran savaşında ateşkes: İki taraf da zaferi kutluyor
İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaşta ateşkes sağlandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, halkının "büyük zaferini" kutladı. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı. Diğer yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Nesiller boyunca ayakta kalacak tarihi bir zafer kazandık" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi.
Trump, Truth Social hesabından "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında, "İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır" dedi.
Trump, mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı: Resmi olarak, ateşkesi ilk olarak İran başlatacak, 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, “12 GÜNLÜK SAVAŞ”IN RESMİ SONU, tüm dünya tarafından selamlanacaktır."
TRUMP, İRAN İÇİN KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Trump ve Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırmasının ardından Katar Emiri ile İsrail ve İran arasındaki ateşkesi görüştü.
Trump, Katar Emiri ile görüşmesinde İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini söyledi. Katar Emiri'nden İran'ı ateşkese ikna etmesi için yardım talep etti.
Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters’a, Tahran’ın Katar aracılığıyla önerilen ve ABD tarafından sunulan İsrail ile ateşkes teklifini kabul ettiğini doğruladı.
BEYAZ SARAY: VANCE VE RUBIO İRANLILARLA GÖRÜŞTÜ
Beyaz Saray'dan bir yetkili yetkili, Donald Trump'ın ateşkes anlaşmasına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün öğleden sonra yaptığı telefon görüşmesiyle aracılık ettiğini kaydetti.
Yetkili, Başkan Yardımcısı Vance'in Dışişleri Bakanı Rubio ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un ateşkesin sağlanması adına İranlılarla doğrudan ve dolaylı olarak görüşmeler yaptığını söyledi.
21.45 - NETANYAHU: TARİHİ BİR ZAFER KAZANDIK
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Nesiller boyunca ayakta kalacak tarihi bir zafer kazandık" dedi.
İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ifade eden Netanyahu, "İran'ın nükleer programını her türlü yeniden inşa çabasını boşa çıkaracağız" dedi.
Netanyahu, "İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'tan daha iyi bir dostu olmamıştır" dedi.
20.30 - TAHRAN'DA ZAFER KUTLAMASI
Ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı.
İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösteride, eylemciler ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini dile getirdi.
20.12 - PEZEŞKİYAN "BÜYÜK ZAFERİ" KUTLADI
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkının "büyük zaferini" kutladı.
Pezeşkiyan, "İran'a dayatılan 12 gün savaşı sona erdi" dedi.
20.00 - İSRAİL'DE KISITLAMALAR KALDIRILDI
İsrail ordusu, ülkede savaş nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.
İsrail'de uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirildi.
19.35 - İSRAİL: ODAĞIMIZI GAZZE'YE ÇEVİRİYORUZ
19.10 - İRAN VE IRAK HAVA SAHASI AÇILDI
Ateşkesle birlikte İran ve Irak'ın hava sahası yeniden açıldı.
18.20 - TRUMP: SAVAŞI DURDURMAK BENİM İÇİN ONURDU
16.45 - NATO'DAN TRUMP'A İRAN MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin mesajını Truth Social platformundan paylaştı.
Trump'ın paylaşımına göre Rutte, "İran'daki kararlı eylem" için kendisini kutladı. "Avrupa büyük bir bedel ödeyecek, ödemeleri gerekiyor" dedi ve "bunun kendisinin zaferi olacağını" söyledi.
Rutte, "Trump'ın kendisine gönderdiğim mesajı paylaşmasında sorun yok" dedi.
16.25 - PEZEŞKİYAN: ATEŞKESE SAYGI GÖSTERECEĞZ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İsrail uyduğu sürece ateşkese saygı duyacağız" dedi.
Pezeşkiyan, "Tahran yönetimi müzakerelere katılmaya ve İran halkının haklarını korumaya hazır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Tahran'daki Devrim Meydanı'nda bu akşam zafer kutlaması yapılacağı belirtildi.
15.55 - İRAN: "İSRAİL İÇİN CASUSLUK YAPAN" AVRUPALI GÖZALTINA ALINDI
İran'ın Fars haber ajansı, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletindeki askeri alanlarda İsrail için casusluk yaptığı ileri sürülen bir Avrupalının gözaltına alındığını duyurdu.
15.45 - AB: ATEŞKES TÜM BÖLGE İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLSUN
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin güzel haber olduğunu ancak ateşkesin kırılgan olduğunu söyledi. "Tüm taraflar buna uymalı ve şiddetten uzak durmalı. Daha fazla tırmanış (olması) önlenmeli" diye konuşan Kallas, İran'ın dün ABD üssüne saldırı düzenlediği Katar da dahil olmak üzere etkilenen tüm taraflar ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.
"Şimdi müzakere masasına dönme zamanı" diyen Kallas, "Bu, tüm bölge için bir dönüm noktası olsun. Bu amaç için tüm taraflarla birlikte çalışmasyı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.
15.30 - NETANYAHU: TAHRAN'IN KALBİNE GÜÇLÜ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yerel saatle 03.00 sıralarında İran'ın başkenti "Tahran'ın kalbine" güçlü bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İran'ın ihlallerine yanıt olarak hava kuvvetleri Tahran yakınlarındaki bir radar tesisini imha etti" denildi. Açıklamada, İran'ın yerel saatle 07.06'da bir, 10.25'te ise iki füze fırlattığı, buna karşılık İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran yakınlarındaki bir füze tesisini imha ettiği belirtildi.
Başbakanlık ayrıca ABD Başkanı Trump ile Netanyahu arasında gerçekleşen görüşmenin ardından başka saldırılardan kaçındıklarını bildirdi.
15.20 - TRUMP: PUTİN BENİ ARADI, İRAN KONUSUNDA YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU
ABD Başkanı Donald Trump, "İran nükleer silahlara sahip olmayacak. Şu anda akıllarındaki en son şey bu" açıklamasını yaptı. "İran'da rejim değişikliği görmek istemiyorum" diyen Trump, "Rejim değişikliği kaos üretir" diye konuştu.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini aradığını ve İran konusunda yardım etmeyi teklif ettiğini söyledi.
"TRUMP BEKLENMEDİK ŞEKİLDE KESİN VE DOĞRUDAN KONUŞTU"
Öte yandan, Axios haber sitesinin aktardığına göre, Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede, kendisine "alışılmadık şekilde kesin ve doğrudan bir şekilde" İsrail'in İran'ı vurmasına karşı olduğunu söyledi. Axios'a göre, Netanyahu "durumun ciddiyetini ve Trump'ın endişelerini anlaı.
15.15 - ORDU RADYOSU: İRAN'A SINIRLI SALDIRI DÜZENLENDİTahran/İran.
15.00 - LAVROV'DAN İSRAİL'E "SİYASİ CİNAYET" SUÇLAMASI
Rusya devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın askeri liderleri ile nükleer bilim insanlarını hedef alan İsrail'i "siyasi cinayet" işlemekle suçladı.
Lavrov, İsrail'in eylemlerinin küresel güvenliği ve ekonomiyi tehdit ettiğini, kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesi sisteminin de hasar gördüğünü belirtti.
14.40 - İRAN BASINI: TAHRAN'DA 2 PATLAMA SESİ DUYULDU
İran Yargı Erki'nin haber ajansı Mizan ve Şark gazetesi, İran'ın başkenti Tahran'da iki patlama sesi duyulduğunu aktardı. Mizan ve Şark, İran'ın kuzeyindeki Babolser kentinin de İsrail'in saldırısına uğradığı bilgisini verdi. İran basını, ülkenin kuzeyinde patlamalar olduğunu bildirdi.
İsrail ordu radyosu, İsrail ordusunun başkent Tahran yakınlarındaki İran radarına saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail basını da Trump'ın saldırıların durdurulması çağrısının ardından İsrail jetlerinin Tahran yakınlarındaki radar tesisini vurduğunu aktardı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer ise ateşkesin ardından İran'a düzenlenmesi planlanan saldırının "hesaplanmış" olacağını ve Trump'ın kontrol edebileceği bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.
14.20 - İSRAİL BASINI: NETANYAHU, TRUMP'LA GÖRÜŞÜYOR
İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyhahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın şu anda bir görüşme yaptığını aktardı.
Axios haber sitesinden Barak Ravid, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın bugün Netanyahu'yu aradığını ve ondan İran'a hiçbir şekilde saldırı düzenlememesini istediğini aktardı. Ravid, sözlerini şöyle sürdürdü: "Netanyahu, Trump'a saldırıyı iptal edemeyeceğini, İran'ın ateşkesi ihlaline bir yanıt verilmesi gerektiğini söyledi. Sonunda saldırının boyutunun ciddi anlamda azaltılmasına, çok sayıda hedefe yönelik saldırıların iptal edilmesine ve sadece bir hedefe saldırılmasına karar verildi."
ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin Truth Social üzerinden yaptığı açıklamasında, "İsrail İran'a saldırmayacak, tüm İsrail uçakları dönecek" dedi. Kimsenin zarar görmeyeceğini, ateşkesin yürürlükte olacağını belirten Trump, "Tüm uçaklar dönecek ve İran'a dostça bir uçak selamı yaparak evlerine yönelecek" diye konuştu. Trump, İran'ın nükleer tesislerini asla yeniden inşa etmeyeceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, İran Devrim Muhafızları, ateşkesin yürürlüğe girmesinden dakikalar önce başlatılan son saldırı dalgasında İsrail'deki askeri merkezlere 14 füze fırlattıklarını açıkladı. Açıklamada, "İsrail'e bir ders verildiği" ifade edildi.
13.45 - TRUMP: İRAN DA İSRAİL DE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran ateşkesine dair açıklamada bulunarak, "hem İsrail'in hem İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini" söyledi. İran'ın nükleer kapasitesinin "artık olmadığını" savunan ABD Başkanı, "İran nükleer programını asla yeniden inşa etmeyecek" diye konuştu.
Trump, İsrail'den de İran'dan da memnun olmadığını ama İsrail'den gerçekten memnun olmadığını sözlerine ekledi.
Trump, İsrail'e seslenerek "O bombaları atmayın. Eğer yaparsanız, bu, büyük bir ihlal olur. Pilotlarınızı derhal eve getirin" ifadelerini kullandı.
"İsrail sakin olmalı, İsrail'in sakin olmasını sağlamalıyım" diyen Trump, "Bunu durdurup durduramaycağıma bakacağım" diye konuştu. Trump, açıklamasında küfürlü bir ifade de kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail ve İran o kadar uzun süredir ve o kadar sert bir şekilde savaşıyor ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar."
13.35 - İRAN: İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 610 KİŞİ ÖLDÜTahran/İran.
13.05 - KATAR DUYURDU: PEZEŞKİYAN'DAN KATAR EMİRİ'NE TELEFON
Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, İran'ın Katar'daki ABD üssüne saldırı düzenlemesinin "kabul edilemez bir eylem" olduğunu söyledi.
Katar Başbakanı, ABD’nin İran ile ateşkes için kendileriyle iletişime geçtiğini, bunun gerçekleşmesi için yeterli iletişimi sağladıklarını açıkladı.
Katar Emiri’nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan telefon aldığını anlatan Katar Başbakanı, Pezeşkiyan’ın görüşmede Katar’daki üsse saldırı dolayısıyla üzüntüsünü dile getirdiğini aktardı. Başbakan, “Ortadoğu’daki durumun mümkün olan en kısa süre içinde kontrol altına alınmasını umuyoruz” diye konuştu.
13.00 - İSRAİLLİ BAKANDAN İHLAL İDDİASI
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, Başbakan'la (Netanyahu) koordineli olarak, İran'ın ateşkesi ihlal etmesine karşı Tahran'ın kalbindeki rejim hedeflerine güçlü saldırılarla güçlü bir şekilde karşılık verme talimatını verdim" ded,
Katz, paylaşımında, "İran rejimi, ABD Başkanı'nın ilan ettiği ateşkesi ağır şekilde ihlal ederek İsrail'e füze fırlattı ve hükümetin belirlediği politikaya uygun olarak herhangi bir ihlale en sert şekilde karşılık vereceğiz" iddiasında bulundu.
12.40 - BM: EVİN HAPİSHANESİ'NE SALDIRI ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN İHLALİ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in 23 Haziran Pazartesi günü başkent Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı. Kurum sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in adını vermeden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Evin Hapishanesi askeri bir hedef değil ve onun hedef alınması uluslararası insancıl hukuku ihlal eder" diye konuştu.
Sözcü, binanın içinde yangınlar çıktığı ve saldırıda yaralananlar olduğu yönünde haberlerin kendilerine ulaştığı bilgisini verdi.
İran basınına yansıyan haberlerde, Evin'de saldırı sonucu ölenlerin olduğu, saldırının ardından Evin'deki tutukluların "transfer edildiği" belirtildi.
12.30 - İRAN ORDUSU: İSRAİL'İN SALDIRILARI SAAT 09.00'A KADAR DEVAM ETTİ
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in yerel saatle 09.00'a (Türkiye saatiyle 08.30) kadar İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.
İran devlet televizyonu, ateşkesin İran yerel saatiyle 07.30’da (Türkiye saatiyle 07.00) yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.
AFP haber ajansının haberine göre, İran, İsrail'i ateşkes ilanının sonrasında saldırı düzenlemekle suçladı.
12.25 - İRAN: ABD ÜSSÜNE SALDIRININ KATAR İLE BİR İLGİSİ YOK
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın dün Katar'daki ABD askeri üssüne düzenlediği saldırı hakkında değerlendirmede bulundu. Bekayi, ABD'nin 22 Haziran'da İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları hatırlatarak, İran'ın bundan bir gün sonra El Udeid üssüne düzenlediği saldırının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca "meşru müdafaa" kapsamında girdiğini belirtti.
Söz konusu eylemin "dost komşu ülke Katar ile bir ilgisinin bulunmadığını" yineleyen Bekayi, "İran, Katar Devleti ve diğer komşu ülkeler ile olan iyi komşuluk ilişkilerine tam bağlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
12.15 - GROSSİ'DEN ARAKÇİ İLE GÖRÜŞME TALEBİUAEA Başkanı Grossi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den görüşme talep ettiğini bildirdi.
Grossi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmasının ardından sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yaptı.
İran'daki duruma ilişkin açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirten Grossi, UAEA ile işbirliğinin yeniden başlamasının "başarılı bir anlaşmanın anahtarı" olduğunu vurguladı.
Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yazdığı mektupta, bu adımın İran'ın nükleer programı üzerindeki uzun süredir devam eden anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm getirebileceğini belirttiğini ve kendisiyle yakında bir görüşme talebinde bulunduğunu aktardı.
12.10 - ATEŞKES İLANI SONRASI RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail-İran savaşına ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın İran'ın nükleer tesislerine düzenledikleri saldırıları dolayısıyla ABD ve İsrail'i kınama konusunda "net bir pozisyonunun" olduğunu belirtti.
Rusya'nın stratejik ortaklık anlaşmasının bulunduğu İran'ı yeterince desteklemediği eleştirilerine de yanıt veren Peskov, "pek çok kişinin yangına körükle giderek Moskova ve Tahran arasındaki ilişkileri bozmaya çalıştığını" söyledi.
İran ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirten Peskov, "Eğer ateşkes sağlandıysa bunu sadece memnuniyetle karşılayabiliriz. Umarız ki sürdürülebilir olur" diye konuştu.
11.35 - İRAN: PARMAĞIMIZ TETİKTE OLMAYA DEVAM EDECEK
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, "Zafer, İsrail'i tek taraflı olarak mağlup olduğunu kabul etmeye ve saldırganlığını durdurmaya zorladı" açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Silahlı kuvvetler, düşmanların sözlerine güvenmiyor, herhangi bir yeni saldırıya karşı parmağını tetikte tutmaya devam edecek" denildi.
Konsey, açıklamasında, "Düşmanın herhangi bir saldırganlık eylemine kararlı yanıt vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Konsey, İsrail'e ateşkesten sonra füze fırlatıldığını da reddederek "saldırganlık eylemlerine kararlı bir yanıt verileceğini" bildirdi.
11.25 - İRAN, İHLAL İDDİALARINI YALANLADI
11.00 - KATZ: İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ, ORDUYA TAHRAN'I VURMA EMRİ VERDİM
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.
İsrail ordusunun İran'dan füze atıldığını iddia etmesi üzerine Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna Tahran'daki hedeflere şiddetli hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkesi İran'ın füze ateşleyerek ihlal ettiğini öne süren Katz, İsrail hükümetinin ateşkesin her türlü ihlaline karşı sert biçimde karşılık verme politikası kapsamında, Başbakan Binyamin Netenyahu ile koordinasyon içinde İsrail ordusuna söz konusu emri verdiğini ifade etti.
Aynı şekilde, İsrail'de iktidar ve muhalefetten de İran'a yönelik saldırılara karşılık verilmesi çağrıları geldi.
Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich de İran'dan füze atıldığı iddiaları üzerine, sosyal medya hesabından, "Tahran titreyecek" paylaşımı yaptı.
Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı ateşkes ilan ettikten 3 buçuk saat sonra İran'dan ateş açıldı. Sineye çekmemeli, geri durmamalıyız, anında karşılık vermeliyiz" ifadesini kullandı.
İsrail Genelkurmay Başkanı da "İran'ın ateşkesi ciddi olarak ihlal etmesinin ışığında güçle saldırı düzenleyeceğiz" dedi.
11.00 - KATAR, İRAN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI
Katar, İran'ın dün ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
10.45 - IRAK ORDUSU: ÜSLERE SALDIRI DÜZENLENDİ
Irak askeri sözcüsü, bir dizi insansız hava aracının (İHA) Irak'taki pek çok üs ve alanı hedef aldığını açıkladı. Sözcü, saldırılarda pek çok üsteki radar sistemlerinin zarar gördüğünü, fakat can kaybının olmadığını bildirdi.
Ordu sözcüsü, İran güçlerinin başka alanlara yönelik saldırı teşebbüslerini de bertara ettiğini ve İHA'ları vurarak düşürdüğünü söyledi. Açıklamada, hedef alınan tüm alanların Irak güvenlik güçlerine ait olduğu bilgisini verdi.
Sözcü, "suç teşkil eden bu eylemlerin" cezasız kalmayacağını sözlerine ekledi.
Öte yandan, Irak devlet haber ajansı, Irak'ın hava sahasının yeniden açıldığını aktardı.
10.30 - İSRAİL: İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZELER TESPİT EDİLDİTel Aviv/İsrail.
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ileri sürdü. Ordunun açıklamasında "söz konusu tehdidin bertaraf edilmesi için savunma sistemlerinin çalıştığı" ifade edildi. Ordu, halktan da sığınaklara gitmelerini ve bir sonraki uyarıya kadar orada kalmalarını istedi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyinde ve Hayfa'da sirenler çalmaya başladı. Türkiye saatiyle 10.50 sıralarında halka sığınaklardan çıkabilecekleri iletildi.
İran Atom Enerjisi Başkanı İslami ise "nükleer sanayinin yeniden inşası için önceden hazırlıkların yapıldığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü" açıkladı.
09.40 - ALMANYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirterek her iki tarafa da bu çağrıya uyma çağrısı yaptı. Merzi durumun nasıl istikrarlı hale getireceklerini NATO zirvesinin marjında ele alacaklarını kaydetti.
09.35 - İRAN BASINI: NÜKLEER BİLİM İNSANI İSRAİL'İN SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİİsrail ve ABD'nin saldırı düzenlediği İsfahan'daki nükleer tesis.
İran'ın Nournews haber sitesi, İsrail'in ateşkes yürürlüğe girmeden önce düzenlediği saldırıda Muhammed Reza Sadıki isimli nükleer bilim insanının hayatını kaybettiğini aktardı. İran basınına yansıyan haberlerde, bilim insanının ailesiyle birlikte yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de son 24 saat içinde başkent Tahran'da onlarca hedefe saldırı düzenlediklerini ve bir nükleer bilimciyi öldürdüklerini doğruladı.
09.30 - İSRAİL: ATEŞKES ÖNERİSİNİ KABUL ETTİK
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trump'ın ateşkes önerisinin kabul edildiği belirtildi. Ofis, Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını belirtti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail'in ateşkesin herhangi bir ihlaline güçlü bir şekilde karşılık vereceği" ifade edildi.
Netanyahu ise açıklamasında, İran'ın nükleer programı ve füze tehdidini yok etme hedefine ulaştıklarını savunarak, "İsrail, savunmamıza verdiği destek ve İran nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasındaki katkısı için Başkan Trump'a teşekkür ediyor" dedi.
08.55 - İRAN'IN SALDIRISINDA CAN KAYBI BEŞE YÜKSELDİİran, ateşkes öncesinde Berşeva'ya saldırı düzenledi.
08.45 - ORBAN: ULAŞIM MERKEZLERİNDE GÖZETİM ARTIRILIYOR
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan polisinin İsrail-İran savaşı dolayısıyla büyük ulaşım merkezlerinde gözetimi artırma emri verdiğini söyledi.
08.35 - İRAN: İSRAİL'İN GİLAN'A SALDIRILARINDA DOKUZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran'ın Tesnim haber ajansının aktardığına göre, İsrail'in sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde apartmanlara düzenlediği saldırılarda dokuz kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarını Gilan'ın eyalet vali yardımcısı kamuoyuna duyurdu.
08.20 - İSRAİL HAVA SAHASINI AÇTI
İsrail'in İran'dan düzenlenen füze saldırıları sebebiyle kapatılan hava sahasının gelen uçaklar için açıldığı açıklandı.
08.10 - TRUMP: ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkes artık yürürlükte. Lütfen onu ihlal etmeyin! Donald J. Trump, Birleşik Devletler Başkanı!" ifadelerini kullandı.
08.05 - İSRAİL: FÜZE FIRLATMA SİSTEMLERİNİ HEDEF ALDIK
07.45 - İSRAİL ORDUSU: SIĞINAKLARDAN ÇIKABİLİRSİNİZ
İsrail ordusu, halka korunaklı alanlardan çıkabileceklerini bildirdi. Reuters haber ajansına göre, bu, İran'ın "füze tehdidinin sona erdiği" anlamına geliyor.
Öte yandan, Haaretz gazetesi, Berşeva'da yaşanan can kaybının dörde yükseldiğini aktardı.
07.30 - FARS HABER AJANSI: ATEŞKES BAŞLADI
Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu.
Duyuruda, "İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
07.20 - İSRAİL ORDU RADYOSU: İRAN, 5 DALGA HALİNDE 11 FÜZE FIRLATTIİran'ın saldırısı sonrası Berşeva.
İsrail ordu radyosu, İran'ın son saatlerde beş dalga halinde 11 füze fırlattığını aktardı. Radyonun haberinde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İran'dan fırlatılan altıncı dalga füzelerin tespit edildiği ifade edildi.
Haaretz gazetesinin aktardığına göre, daha önce İran füzelerinin isabet ettiği Soroka Hastanesi, Berşeva'ya düzenlenen füze saldırısının ardından 10 kişinin tedavi altında olduğunu, ikisinin orta derecede yaralı olduğunu duyurdu. İran'ın son füze saldırısında ülkenin kuzeyinde yaralı olmadığı ifade edildi.
Öte yandan, İran devlet yayıncılarından Press TV, İsrail'e dört dalga halinde düzenlenen füze saldırılarının ardından ateşkesin başladığını bildirdi.
07.10 - İRAN BASINI: ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE SON DALGA FÜZE SALDIRISI BAŞLATILDI
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail resmi radyosu, İsrail ve İran arasındaki ateşkesin başladığını duyurdu.
İran'ın SNN haber ajansı da Tahran'ın ateşkes yürürlüğe girmeden önce İsrail'e doğru son dalga füze saldırısının başlatıldığını aktardı.
İRAN'DAN ALTINCI DALGA FÜZE SALDIRISI
Öte yandan, İsrail ordusu, Trump'ın ateşkes açıklamasından bu yana altıncı uyarıyı yayınlayarak İran'dan füzelerin fırlatıldığını açıkladı. Haaretz gazetesi de ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin çaldığı bilgisini verdi.
07.00 - İSRAİL: İRAN, BEŞİNCİ SALDIRI DALGASINI BAŞLATTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ateşkesin yürürlüğe girmesinin beklendiği dakikalarda İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru yeni dalga füze saldırısının geldiğini açıkladı. Bu, Trump'ın ateşkes duyurusunun ardından düzenlenen beşinci dalga füze saldırısı oldu.
İsrail basını, Hayfa ve İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığını aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada "B-2 pilotlarımız ve bu operasyonla ilgili herkesin yeteneği ve cesareti olmasaydı bugünkü anlaşmayı yapamazdık" dedi. Trump, Fordo'ya işaret ederek, "Geç saatte yaptığımız o mükemmel saldırı ironik bir şekilde herkesi bir araya getirdi ve anlaşma sağlandı" diye konuştu.
05.15 - İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRISI: APARTMAN BLOĞU VURULDU
Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail, İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu.
İsrail ordusu, sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.
Ordu, İran'dan üçüncü füze dalgasının fırlatıldığını kaydetti.
İsrail basını, İran'ın fırlattığı füzelerden birinin Beerşeba'da bir apartman bloğuna isabet ettiğini duyurdu.
İsrail Acil Servisi, Beerşeba'daki saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
05.00 - TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA: "İKİSİ DE BARIŞ DEDİLER"
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında varıldığını söylediği ateşkese ilişkin Truth Social hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Trump "İkisi neredeyse aynı anda yanıma geldiler ve ‘Barış’ dediler. Zamanın şimdi olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.
"Dünya ve Orta Doğu gerçek kazananlar! Her iki millet de geleceklerinde muazzam sevgi, barış ve refah görecek" diyen Trump, taraflara uyarıda da bulunarak, "Kazanacakları çok şey var ve yine de doğruluk ve gerçeklik yolundan saparlarsa kaybedecekleri çok şey var" dedi.
Trump açıklamasını, "İsrail ve İran’ın geleceği sınırsız ve büyük vaatlerle dolu. Tanrı ikinizi de korusun!" ifadeleriyle sonlandırdı.
04.10- ARAKÇİ: HERHANGİ BİR ANLAŞMA BULUNMUYOR
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın duyurduğu "ateşkes" anlaşmasına ilişkin "Şu anda İsrail ve İran arasında herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulmasına yönelik bir anlaşma bulunmuyor" diye konuştu.
Arakçi, "askeri operasyonlarımızın durdurulmasıyla ilgili nihai karar daha sonra verilecek" dedi.
Abbas Arakçi, "Silahlı kuvvetlerimizin İsrail'in saldırganlığına karşı başlatığı operasyonlar son dakikaya, sabah 4'e kadar devam etti" ifadelerini kullandı.
03.40 - BAĞDAT'TA IRAK ORDU ÜSSÜNE SALDIRI
Bağdat’ta, bir insansız hava aracının (İHA) Irak ordusuna ait Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığı bildirildi.
Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığını, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi.
Temimi, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.
Bazı yerel medya organlarında, söz konusu saldırının üste bulunan Fransız yapımı bir radarı hedef aldığı iddia edildi.
Daha önce ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin kaldığı Taci Askeri Üssü, 2020 yılında Irak ordusuna teslim edilmişti.
03.30 - TRUMP: ATEŞKES SONSUZA DEK SÜRECEK
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran ateşkesinin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini söyledi.
Trump, NBC News kanalına telefon görüşmesi yoluyla verdiği röportajda, İsrail ve İran arası çatışmalar nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Durumun daha da kötüye giderek "tüm Orta Doğu'yu yerle bir edebileceğini" savunan Trump, iki ülke arası varılan ateşkesin önemine dikkati çekti. Trump, "Amerika için harika bir gün. Orta Doğu için harika bir gün. İşi bitirebildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.
Ateşkesin süresine yönelik sorulan soruya Trump, "(İsrail-İran arası) Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek." ifadesini kullandı. İki ülke arası çatışmaların "tamamen bittiğini" ifade eden Trump, İsrail ile İran'ın "bir daha asla birbirlerine ateş açacaklarına inanmadığını" dile getirdi.
03.15 - İSRAİL: 4 İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜK
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Tahran yönetimleri arasında "kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek bir ateşkese varıldığını" duyurmasının ardından İsrail ordusu, İran’dan gönderilen 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
03.00 - VANCE: YARIN 12 GÜN SAVAŞININ SONU
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda, ülkesinin saldırılarıyla İran'ın nükleer altyapılarının yok edildiğini belirterek, İran'ın "artık nükleer silah üretemeyeceğini" savundu.
Vance, İran'ın ileride nükleer silah üretmeye çalışması halinde "yeniden ABD ordusuyla karşı karşıya geleceğini" de sözlerine ekledi.
Trump'ın, hafta sonu düzenlenen saldırıyla "gerçekten sıfırlama düğmesine bastığını" ifade eden Vance, "Yarın gerçekten yeni bir gün, '12 gün savaşının' sonu" dedi.
Trump'ın İran ve İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varmak için "sürekli telefon görüşmeleri yaptığını" aktaran Vance, "Beyaz Saray'dan ayrıldığımda, bu yayından önce bitiş çizgisini geçebileceğimizi düşündüm ve başkan bunu başarmış gibi görünüyor" diye konuştu.
Saldırı sonrası ABD kamuoyuna yansıyan "İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin yok edip edilmediğinin belirsizliğini koruduğu" iddialarına yönelik Vance, "uranyumun yerinin önemli bir soru olmadığını" ifade etti.
İRAN MİSİLLEME YAPMIŞTI
ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenlemişti.
"Ateşkes" açıklamasından önce ise İran, misilleme olarak Katar ve Irak'taki ABD üslerini füzelerle hedef aldı. Operasyonun adını "Büyük Fetih Müjdesi" olarak açıklayan İran, Katar'daki El-Udeyd'e üssüne "ABD'nin kullandığı sayıda füze fırlattığını" açıkladı.
ABD Başkanı Trump'a göre saldırıda 14 füze kullanıldı, 13'ü düşürüldü. ABD'li yetkililere göre İran'ın gönderdiği füzelerin hiçbiri ABD üslerine isabet etmedi. Katar Savunma Bakanlığı da, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Trump, "İran'a önceden uyarı yaparak can kaybı ve yaralanma olmamasını sağladığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi.
İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ: UZAK DURUN
ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında "ateşkese varıldığını" açıklamasının ardından İsrail, Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı. Kırmızı işaretlenen alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceği belirtildi.
İsrail ordusu Tahran'ın merkezindeki 7'nci bölge için de tahliye duyurusu yapmıştı.
TAHRAN'DA 3 PATLAMA SESİ DUYULDU
Duyuruların ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.
Öte yandan İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki Kerec, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye ile ülkenin kuzeyindeki Reşt kentlerinde ve Gilan eyaletinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.
NETANYAHU'DAN BAKANLARA: YORUM YAPMAYIN
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kabinedeki bakanlara "İran'la ateşkes konusunda yorum yapmamaları yönünde" talimat verdiğini öne sürdü.
Habere göre Netanyahu "ateşkes" duyurusunun ardından Güvenlik Kabinesini topladı.
İsrail Ordu Sözcülüğü, ateşkes ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
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