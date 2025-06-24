İsrail-İran savaşında ateşkes: İki taraf da zaferi kutluyor

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında, "İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır" dedi.

Trump, mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı: Resmi olarak, ateşkesi ilk olarak İran başlatacak, 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, “12 GÜNLÜK SAVAŞ”IN RESMİ SONU, tüm dünya tarafından selamlanacaktır."

TRUMP, İRAN İÇİN KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Trump ve Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırmasının ardından Katar Emiri ile İsrail ve İran arasındaki ateşkesi görüştü.



Trump, Katar Emiri ile görüşmesinde İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini söyledi. Katar Emiri'nden İran'ı ateşkese ikna etmesi için yardım talep etti.



Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters’a, Tahran’ın Katar aracılığıyla önerilen ve ABD tarafından sunulan İsrail ile ateşkes teklifini kabul ettiğini doğruladı.

BEYAZ SARAY: VANCE VE RUBIO İRANLILARLA GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan bir yetkili yetkili, Donald Trump'ın ateşkes anlaşmasına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün öğleden sonra yaptığı telefon görüşmesiyle aracılık ettiğini kaydetti.

Yetkili, Başkan Yardımcısı Vance'in Dışişleri Bakanı Rubio ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un ateşkesin sağlanması adına İranlılarla doğrudan ve dolaylı olarak görüşmeler yaptığını söyledi.