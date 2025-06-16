İsrail-İran savaşında dördüncü gece

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı. İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de en az 16 kişi hayatını kaybetti. İsrail şehirlerinde sık sık sirenler çalıyor. İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.



05.00 - TEL AVİV'DE SİRENLER SUSMUYOR İran'ın sabaha karşı ateşlediği füzelerden bazıları hava savunma sistemlerini aşarak Tel Aviv ve çevresine isabet etti.



İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.



AA ekibi Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.



İsrail ordusu, füzelerin isabet ettiği yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

04.00 - İRAN YENİ FÜZELER ATEŞLEDİ

İran füzeleri Hayfa'yı da hedef aldı İsrail ordusu, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.



Hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı vurgulanırken halka yönelik sığınakların yakınında durulması talimatı yinelendi.



Açıklamada, alarmların çalması halinde sığınaklara girilmesi ve ikinci bir açıklama yapılana kadar kalınması talimatı verildi.

03.45 - TAHRAN'DA İSRAİL AJANLARININ DRONE ÜRETİM ATÖLYESİ BULUNDU İran güvenlik güçleri, dördüncü günde de saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail'in başkent Tahran'da kurduğu bir drone üretim atölyesine baskın yaptı.



03.30 - İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 16'YA ÇIKTI

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölü sayısı 16'ya yükseldi.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.



Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

01.10 - TAHRAN'A YENİ DALGA SALDIRI

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı.



Başkent Tahran'ın farklı noktalarından patlama sesleri duyuluyor.



İran devlet televizyonu, saldırıların Şehriyar ilçesinde yoğunlaştığını duyurdu.

00.50 - İSRAİL'DE HALKA TALİMAT: SIĞINAKLARIN YANKININDAN AYRILMAYIN



İsrail ordusu, İran'dan fırlatılmaya devam eden füzeler nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.



Açıklamada, uyarı geldiğinde yakınında bulunulan sığınaklara girilmesi ve bir güncelleme yayımlanana kadar çıkılmaması talimatı verildi.