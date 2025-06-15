İsrail-İran savaşında üçüncü gün: İran yeni füze saldırısı başlattı

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor.



İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 128 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi yaralandı.



İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği saldırıyı başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

İsrail'de en az 13 kişi hayatını kaybetti. 380 kişi ise yaralandı.

HAYFA SOKAKLARINDA YANGIN

İran, akşam saatlerinde İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Hedefte Tel Aviv ve Kudüs'ün yanı sıra Hayfa kenti de vardı. Hayfa'ya isabet eden füzeler sokaklarda yangına sebep oldu.