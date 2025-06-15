İsrail-İran savaşında üçüncü gün: İran yeni füze saldırısı başlattı! Tel Aviv ve Kudüs'te siren sesleri
İsrail-İran savaşı üçüncü gününde devam ediyor. İran füzeleriyle vurulan İsrail'de 13 kişinin öldüğü bildirilirken Netanyahu, "İran, çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi. İran ise yeni balistik füze saldırısı başlattığını duyurdu. İşte savaşın üçüncü gününde son durum...
İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor.
İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 128 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi yaralandı.
İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği saldırıyı başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.
Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.
İsrail'de en az 13 kişi hayatını kaybetti. 380 kişi ise yaralandı.
16.10 - İRAN'DAN YENİ BALİSTİK FÜZE SALDIRISI
İsrail'den yapılan açıklamada Kudüs ve Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı duyuruldu.
Ardından İran'dan İsrail'e füze saldırılarının başladığı açıklandı. Sivillere sığınklara gidilmesi çağrısı yapıldı.
İran devlet medyası da İsrail'e balistik füzelerin fırlatıldığını duyurdu. Reuters'a konuşan görgü tanığı, Tel Aviv'den patlama sesleri geldiğini aktardı.
Öte yandan İran Emniyet Müdürlüğü binasının İsrail saldırısında vurulduğu bildirildi.
15.45- İRAN'DA CAN KAYBI 128'E ÇIKTI
İran devlet medyası, İsrail'in cuma ve cumartesi günleri düzenlediği saldırılarda en az 128 kişinin öldüğünü açıkladı.
Bu sayı daha önce 78 olarak duyurulmuştu.
15.40- PEZEŞKİYAN: İSRAİL'E YANITIMIZ DAHA ŞİDDETLİ OLACAKİran füzeleri İsrail'in Bat Yam kentinde büyük hasar yarattı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı yeni açıklamada, "İsrail'in düşman eylemleri devam ederse Tahran'ın yanıtları daha kararlı ve daha şiddetli olacaktır" dedi.
15.20 - ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ GÜÇLER, İRAN FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜ
Irak'ın batısında yabancı askerlerin bulunduğu hava üssüne atıfta bulunan bir yetkili, "Ayn el-Esad'daki (askeri üs) uluslararası koalisyon İsrail'e giden iki İran insansız hava aracını düşürdü" dedi.
Diğer yetkili ise insansız hava araçlarının "cihat karşıtı koalisyonun" savunma çemberine girdikleri için hedef alındıklarını ve birliklere olası bir tehdide karşı harekete geçme talimatı verildiğini belirtti.
15.05 - NETANYAHU: İRAN'I TEK BİR DARBEYLE VURACAĞIZ
İran'ın Tesnim haber ajansı başkent Tahran'da iki patlama sesi duyulduğunu bildirirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni bir açıklama yaptı.
Netanyahu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam sahil kentinde bir konuta yönelik füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.
Netanyahu, şunları söyledi:
"Ben şu anda olay yerindeyim; kurtarma ekipleri ve İç Cephe Komutanlığı ile birlikteyim. İsrail halkı adına ailelere bir sarılma gönderiyoruz ve bir kez daha tüm vatandaşlara çağrıda bulunuyoruz: Talimatlara uyun, bu hayat kurtarır. Varoluşsal bir mücadele içindeyiz; yıkım planlayan acımasız bir düşmanla karşı karşıyayız. Askerlerimiz ve pilotlarımız İran semalarında cesurca görev yapıyor. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Onlara tek bir darbeyle vuracağız ve kazanacağız."
14.00 - NETANYAHU, YIKILAN BİNALARI İNCELEDİ
İsrail'in resmi KAN yayın kuruluşunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'ın Bat Yam'daki bir apartmana düzenlediği ve 6 İsraillinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi gezerken görüldü.
13.50 - TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İsrail ordusunun açıklamasının ardından İran'ın başkenti Tahran'dan bir kez daha patlama sesleri geldiği duyuruldu.
NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini bildirdi. Bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü.
İran hükümeti, saldırılara karşı sivillerin camilere, okullara ve sürekli açık kalacak metrolara sığınabileceğini belirtti.
13.15 - "İSRAİL'İN VURMASI GEREKEN ÇOK SAYIDA HEDEF VAR"
İsrail askeri yetkili, dün akşam Tahran'da yaklaşık 80 hedefi vurduklarını bildirdi.
Ayrıca İsrail'in İran'ın askeri ve nükleer operasyonlarını destekleyen 2 "çift kullanımlı" yakıt sahasının vurulduğu açıklandı.
Askeri yetkili, "İsrail'in İran'da vurması gereken çok sayıda hedef var" dedi.
İsrail ordu sözcüsü, yaklaşık 50 savaş uçağının Tahran'ın nükleer tesislerini vurduğunu 3 günden kısa bir süre içinde 720'den fazla İran askeri altyapısının vurulduğunu açıkladı.
12.50 - İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİS VURULDUİsfahan nükleer tesisinin uydu görüntüsü.
İsrail ordu sözcülüsü AvichayAdraee, İsfahan'daki nükleer tesisi vurduklarını açıkladı.
Adraee sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Bu, saldırılarımızdan kaçmayan stratejik ve önemli bir tesistir. İran rejiminin stratejik yeteneklerine, özellikle nükleer projeyle ilgili olanlara güçlü darbeler indirmeye devam ediyoruz."
12.40 - DEVRİM MUHAFIZLARINDAN YENİ AÇIKLAMAİran'ın güneyindeki petrol rafinerisinden dumanlar yükseliyor.
İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İsrail saldırılarında ölen ve yaralananların çoğu kadın ve çocuklar olmak üzere siviller.
IRNA ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın, İsrail saldırılarının devam etmesi halinde askeri müdahaleyi yoğunlaştırmakla tehdit ettiğini aktardı.
11.50 - İRAN: MOSSAD ÜYELERİNİ YAKALADIKİsrail'in Tamra kenti, saldırı sonrası böyle görüntülendi.
Tesnim haber ajansının bildirdiğine göre İran polis sözcüsü, İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesini Elburz bölgesinde gözaltına aldı.
Haberde istihbataçıların, patlayıcı ve elektronik cihazları hazırlarken yakalandığı belirtildi.
11.35 - İSRAİL FÜZELERİ İRAN SAVUNMA BAKANLIĞINI HEDEF ALDI
İran basınında yer alan haberlere göre İsrail, İsfahan'da İran Savunma Bakanlığı'na bağlı bir merkezi hedef aldı. Saldırı anı bir araç kamerasına yansıdı.Yerel medyaya göre İran'ın Şiraz ve Kirmanşah kentleri yakınlarından da patlama sesleri duyuluyor.
11.05 - İRAN FÜZELERİ HAYFA'DAKİ BORU HATLARINI VURDU
İsrail petrol rafinelerinden yapılan açıklamada, Hayfa'daki boru hatları ve iletim hatlarının İran'ın füze saldırılarından zarar gördüğü bildirildi.
Ancak saldırının ölüm veya yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.
Açıklamada, rafineri tesislerinin çalışmaya devam ettiği ancak bazı tali işletmelerin, operasyonları durdurduğu kaydedildi.
Rafineriler, zararın faaliyetlerine etkisini ve mali sonuçlarını incelediklerini açıkladı.
10.15 - İRAN: ABD DESTEĞİNİN SOMUT KANITLARI ELİMİZDE
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Asaluye kentine yöneli saldırısının çatışmayı körfeze taşıdığını söyledi.
İsrail'in saldırısının ABD'nin yeşil ışığı ve desteği olmadan asla gerçekleşmeyeceğini söyleyen Arakçi, ellerinde ABD'nin İsrail'in saldırılarına yönelik desteğe ilişkin somut konutlar olduğunu dile getirdi.
"İran, zorunda kalmadığı müddetçe sürece savaşın büyümesini istemiyor" diyen Dışişleri Bakanı, şunları ekledi: "İsrail'in saldırıları görüşmeleri sabote etmek ve ABD'yi bu görüşmelerin bir parçası olduğu için pişman etmekti. ABD, İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınamalı."
09.50 - İSRAİL ORDUSU İRANLILARA "BÖLGEDEN AYRILIN" DEDİ
İsrail ordu sözcüsü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, nükleer reaktörlerin ve silah depolarının bulunduğu bölgede yaşayan İranlılar için tahliye uyarısı yayınladı.
AvichayAdraee, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şu anda veya yakın gelecekte askeri silah üretim fabrikaları ve bunları destekleyen kuruluşlarda veya çevresinde bulunan tüm kişiler derhal bu alanları terk etmeli ve ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geri dönmemelidir.
Bu altyapının yanında bulunmanız hayatınızı tehlikeye atıyor."
08.47 - İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ
Times of Israel yayın kuruluşunun bildirdiğine göre İran'ın İsrail'in merkezi ve kuzeyine yönelik hava saldırıları sonucu ölü sayısı 13'e yükseldi.
Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentinde bir binaya yönelik saldırıda 6, kuzeydeki Tamra'da ise 4 kişinin öldüğü kaydedildi.
Yaralı sayısının ise en az 380 olduğu aktarıldı.
08. 35 - "İRAN'DA PETROL ÜRETİMİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"
İran Öğrenci Haber Ajansı SNN, Tahran Petrol Rafinerisi'nde yakıt üretimi, tedarik ve dağıtımın, kesinti olmadan devam ettiğini açıkladı.
İsrail'in dün geceki saldırısının ardından yangın rafineriyle ilgisi olmayan bir yakıt tankında yangın meydana gelmişti.
08.00 - HUSİLER: HAYFA'YI BALİSTİK FÜZELERLE VURDUKTahran'dan son görüntüler
İran destekli Yemenli Husiler, Tahran'la koordine şekilde, son 24 saat içinde İsral'in Hayfa kentini çok sayıda balistik füzeyle vurduklarını açıkladı.
İSRAİL TAHRAN'A YENİ SALDIRI BAŞLATTI
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a bir kez daha hava saldırısı başlattı. İran, saldırılara hava savunma sistemleriyle karşılık verdi.
Tahran'ın birçok bölgesinde patlamalar yaşandığı gözlendi.
"7 FÜZEYİ DURDURDUK"
İsrail ordusu, saat 08.00'de yaptığı açıklamada, İran'ın batısındaki füze fırlatma tesisleri ve depolara yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Ordu ayrıca fırlatılan 7 füzeyi durdurduklarını bildirdi.
08.14 - TRUMP: İRAN SALDIRIRSA ABD ORDUSU TÜM GÜCÜYLE SAHAYA İNERİsrail'in güneyindeki Bat Yam, İran füzeleriyle vuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail savaşınını üçüncü gününde yeni bir açıklama yaptı.
Trump, "Eğer İran saldırırsa Amerikan ordusu tüm gücüyle sahaya inecektir" dedi.
Trump, İsrail ve İran arasında kolayca bir anlaşma sağlanabileceğini öne sürdü.
05.30 - İSRAİL MEDYASI: BAT YAM'DA 36 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR
İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve güneydeki Rehovot kentlerinde ise 5'i ağır olmak üzere 120'den fazla yaralıya müdahale ettiklerini bildirdi.
İsrail medyası, Bat Yam'ta, saldırılar sonucu isabet alan binalarda 36 kşiye ulaşılamadığını duyurdu.
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