İsrail-İran savaşının sonucu “tek bir sayıya bağlı olabilir”

İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla altıncı gününde devam ederken, ABD basınına yansıyan bir değerlendirmeye göre, “bir sayı çatışmanın sonucunda belirleyici” olabilir.



CNN International, “İran ve İsrail arasındaki belirleyici çatışmanın sonucunun en iyi ihtimalle yuvarlak bir tahmin olan basit bir sayıya bağlı olabileceğini” yazdı. Bu sayının İran’ın elindeki mühimmat ile ilgili olduğuna işaret edildi.



Buna göre, İsrail’in askeri veri ve uzman analizleri, İsrail’in son 14 ay içinde İsrail’e 700 kadar orta menzilli balistik füze fırlattığını söylüyor. Bu ise İran’ın stoğunda 300 ila bin 300 kadar orta menzilli balistik füze kalmış olduğu anlamına gelebilir.

İran’ın geri kalan mühimmatının da son beş gündür İsrail saldırısı altında olduğuna işaret eden CNN’e konuşan analistler, İran’ın elindeki mühimmatın tükenmesinin İran’ın çatışmadan çıkmak için müzakere etme isteğini artırabileceğini, aynı zamanda İsrail’in saldırılarını da şiddetlendirebileceğini iddia etti.



“NİSAN 2024’TEN BU YANA 700 FÜZE KULLANDILAR”



CNN’e göre, İran’ın elindeki stoğa dair çok az güvenilir tahmin bulunuyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, 2023 yılında yaptığı açıklamada, İran’ın elinde farklı menzillere sahip 3 binden fazla füze olduğunu söylemişti.



Demokrasileri Savunma Vakfı isimli kuruluşun kıdemli araştırmacılarından Behnam Ben Taleblu’ya göre ise İran’ın elinde bin ile 2 bin arasında orta menzilli füze bulunuyor. Bu füzeler, İsrail ve İran arasındaki bin 400 kilometrelik mesafeyi kat edebiliyor.



İsrail ordusunun iddiasına göre, İran 13 Nisan 2024’te İsrail’e düzenlediği saldırıda 120, 1 Ekim’deki saldırısında ise 200 orta menzilli füze kullanmıştı. Son beş gün içinde ise toplam 380 orta menzilli füze kullandığı düşünülüyor. Bu ise İran’ın elindeki orta menzilli füze sayısının 700 azaldığı anlamına geliyor.



Öte yandan, bu durumun Tahran için ne kadar büyük bir sorun yaratacağı, hem başta elinde bulunan mühimmatın büyüklüğüne hem de İsrail’in saldırılarının İran’ın askeri altyapısına ne kadar hasar vermiş olduğuna bağlı gibi görünüyor.



İRAN’IN ELİNDE KAÇ FÜZE KALDI



Ben Taleblu’ya göre, İran’ın elinde bin 300 adet orta menzilli balistik füze kalmış olabilir. İsrail’in eski donanma istihbarat yetkililerinden Dr. Eyal Pinko’ya göre ise bu sayı 800 ile 700’e kadar düşmüş olabilir.



İran’ın orta menzilli balistik füze sayısının 4 haneli sayıların altına düşmesini istemeyeceğini söyleyen Ben Taleblu, “İslam Cumhuriyeti için niceliğin de kendi başına bir kalitesi var” dedi.

