İsrail, İran yönetimini şoför ve korumalarıyla bulmuş

İsrail-İran arasındaki savaşın 4'ncü gününde; İran Ulusal Güvenlik Konseyi Tahran'ın batısında bir yeraltı tesisinde toplandı.



Toplantıda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisi ve komutan da bulunuyordu.



Yerin yaklaşık 30 metre altındaki bir binada yapılan toplantının nerede yapılacağı güvenlik gerekçesiyle çok az sayıda kişiyle paylaşılmıştı.



Ancak İsrail, toplantının yerini tespit etti ve bölgeyi vurdu.



"İSTİHBARAT ZAFİYETİ"



New York Times gazetesi tüm gizliliğe ve sıkı önlemlere rağmen İranlı yetkililerin yerinin nasıl tespit edildiğini yazdı.



Habere göre toplantıya katılan üst düzey isimler güvenlik ve gizliliğe çok dikkat etmiş, hiç biri cep telefonu taşımamış ve hepsi farklı araçlarla gelmişti.



İranlı yetkililer ne kadar dikkatli olsalar da beraberindeki korumaları ve şoförleri aynı özeni göstermedi.



Mossad yakın korumaların ve şoförlerin telefonlarını hackleyerek toplantının yapılacağı yeri tespit etti.



İsrail güçleri bu sayede gizli toplantıdan haberdar oldu ve saldırı düzenledi.



Bu saldırıda hafif şekilde yaralananlar oldu.



"SIZINTI EN ÜST KADEMELERDE"



İran Eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Mustafa Haşim Taba daha önce yaptığı açıklamada sızıntının en üst karar alma kademelerine kadar ulaştığını söylemişti.



New York Times haberini 5 üst düzey İranlı yetkili, iki İran Devrim Muhafızı ve İsrailli yetkililerle dayandırıyor.