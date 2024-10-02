İsrail İran'a birkaç gün içinde misilleme yapacak: "Petrol tesisleri hedef alınabilir"

İran'ın İsrail' düzenlediği füze saldırısının yankıları sürüyor.

İsrailli yetkililer, bugün yaptıkları yeni açıklamada İran'a olası bir misillemeye ilişkin bilgi verdi.



Amerikan Axios ajansında yer alan habere göre, İsrailli yetkililer, İran'ın dün düzenlediği füze saldırısına birkaç gün içinde "büyük bir misillemede" bulunacaklarını belirtti.

Haberde, misillemenin İran'daki petrol üretim tesislerini hedef alabileceği öne sürüldü.

Füze saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın büyük bir hata yaptığını" öne sürerek, "Bunun bedelini ödeyecek" açıklamasını yapmıştı.

İran Devrim Muhafızları ise saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulundu.