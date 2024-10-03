İsrail İran'a karşılık verecek mi? ABD Başkanı Biden: Hiçbir şey olmayacak

İran'ın füzelerle düzenlediği misilleme saldırısına İsrail'in nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

Dünyanın gözü Ortadoğu'dayken ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilşkin bir açıklama yaptı.

Biden, "İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenleyeceğine inanmadığını" söyledi.



ABD Başkanı, Beyaz Saray'da gazetecilere İsrail'in İran'a misilleme yapmasına izin verip vermeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi: “Her şeyden önce, İsrail'e 'izin vermiyoruz.' İsrail'e tavsiyede bulunuyoruz. Ve bugün hiçbir şey olmayacak.”

İran, 1 Ekim gecesi İsrail'i hipersonik balistik füzelerle hedef almış, Tel Aviv'e 200 füze fırlatımıştı. İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğunu duyurururken Tahran yönetimi, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yalnızca askeri noktaların hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, füze saldırısının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini bildirdi.

Saldırnın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın büyük bir hata yaptığını öne sürerek, "İran bunun bedelini ödeyecek" dedi. Dün toplanan İsrail Savaş Kabinesi, İran'a "sert şekilde yanıt verme" kararı aldı.