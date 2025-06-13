İsrail, İran'a saldırdı: “Topyekûn savaş riski arttı”

İsrail’in bugün sabah saatlerinde İran’a düzenlediği saldırılar dünya basınında da geniş yer buldu. İsrail’in İran’daki nükleer ve askeri noktaları hedef aldığını söylediği saldırılar, ABD ve İran’ın yeni bir nükleer anlaşma konusunda dolaylı müzakereler yürüttüğü ve bu müzakerelerin çıkmaza girdiği haberlerinin basına yansıdığı bir dönemde gerçekleşti. İran, ABD ile olan nükleer görüşmeleri iptal etti.

“TRUMP’IN SÖZÜ BÜYÜK DARBE ALDI”



Reuters haber ajansı, saldırılara ilişkin analizinde, İsrail’in İran’a saldırılarıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın “barış elçisi” olma sözünün “büyük darbe aldığını” yazdı. Haberde, analistlere göre, bugün düzenlenen saldırıların nihayetinde “topyekûn bir bölgesel savaşa” evrilebileceği değerlendirmesine yer verildi.



Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu İran’a saldırmama konusunda defalarca uyardığını, ancak kendisinin de müzakerelerin başarısız olması halinde saldırı tehdidinde bulunduğunu hatırlatan Reuters, saldırıların Trump’ın için “bir kabus gibi göründüğü” yorumunda bulundu.

"EN UMUT VEREN İRAN'DI"



ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama’nın eski dış politika danışmanı Brett Bruen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Trump diplomasisi, bu saldırıların ilk kayıplarından biri oldu. Herhangi büyük bir çatışmada barış şöyle dursun (Gazze’de) ateşkese yaklaşamadı bile. En umut verici görünen İran’dı ve Netanyahu bunu bozdu” diye konuştu.



Reuters’a göre, İsrail’in saldırıları aynı zamanda Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a da bir darbe niteliğinde. İran ile nükleer müzakerelerinde ABD’yi temsil eden Wtikoff, İsrail’in İran’a saldırmaması için diplomasi yürüten isimlerin de başında geliyordu. Trump’a yakın bazı isimlere göre ise Witkoff’un diplomatik çabaları saldırıların öncesinde de güç kaybediyordu.



“IRAK İLE SAVAŞTAN BU YANA EN CİDDİ SALDIRI”



ABD’nin The Associated Press (AP) haber ajansı da saldırılara ilişkin haberinde, son saldırıların iki ülke arasında olası bir topyekûn savaş potansiyelini artırdığını aktardı. Haberde, bu saldırının “1980’li yıllarda Irak ile yaşanan savaştan bu yana İran’ın karşı karşıya kaldığı en ciddi saldırı gibi göründüğü” değerlendirmesine yer verildi.



AP’nin haberinde saldırı potansiyelinin haftalardır açık olduğu gözlemi de paylaşıldı. Buna göre, ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, bir saldırının yakın olduğuna inanmadığını ama yine de gerçekleşebileceğini söylemişti.



“ASIL SORU, İRAN’IN NE ZAMAN YANIT VERECEĞİ”



Katar merkezli El Cezire haber sitesi, saldırılara ilişkin haberinde, muhabiri Dorsa Jabbari’nin değerlendirmesine yer verdi. Jabbari, İran’ın yakın zamanda misilleme yapmasının beklendiğini, üst düzey yetkililerin halihazırda başkent Tahran’da bir araya geldiğini aktardı.



Jabbari, konuya ilişkin şöyle konuştu: “Ülkenin içinden gelen tam bir baskı var. Tam olarak hükümeti desteklemiyor olanlar dahi sistemin yanıt vermesini bekliyorlar. Bence bu şu anda çok açık. Buradaki konu ‘eğer’ meselesi değil, İran’ın ne zaman yanıt vereceği meselesi.”



“KORKULAN SENARYO GERÇEK OLDU”



Almanya’nın haftalık siyaset dergisi Der Spiegel, saldırı haberini okurlarına “İran’ın nükleer programına şok saldırısı” başlığıyla duyurdu.



Bugün düzenlenen saldırının “iki düşman devletin son yıllarda defalarca karşılıklı olarak gerçekleştirdiği saldırıların ötesine geçtiği” yorumuna yer verilen haberde, “İsrail, askeri üslere ek olarak İran'ın nükleer tesislerine de saldırdı” ifadeleri kullanıldı. Dergi, haberinde ayrıca, “13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıyla, onlarca yıldır korkulan senaryo artık gerçek oldu” diye yazdı.

