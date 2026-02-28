ABD ve İsrail İran'a saldırıyor. Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Haber ajansı Reuters'a konuşan tanıklar, Kudüs'te siren sesleri duyulduğunu aktardı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre ise başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu. İran medyası, merkezdeki üç ayrı noktada patlamalar gerçekleştiğini, iki ayrı noktadan da dumanların yükseldiğini belirtti. Tahran'ın kuzeyinde iki patlama daha gerçekleştiği, doğu ve batı bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Fars haber ajansı, Tahran dışında İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmanşah'ta da patlamalar olduğunu bildirdi.

HAVA SAHASI KAPATILDI, TELEFON HATLARI KESİLDİ

Saldırılarda Mehrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtilirken İran hava sahasının uçuşlara kapatıldığı açıklandı.

İran medyasının aktardığına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.

ABD DE İRAN'A SALDIRMAYA BAŞLADI

Amerikan gazetesi The New York Times, ABD'nin de İran'a saldırmaya başladığını iddia etti. ABD'li yetkililer iddiaları doğrulayarak ABD'nin de İsrail'in operasyonuna dahil olduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer de İsrail'in İran operasyonunun ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

“OPERASYON AYLAR ÖNCE PLANLANDI”

İran'a ikinci dalga saldırılar düzenlendiği aktarılırken, operasyonun aylar öncesinde planlandığı ve başlama tarihinin de haftalar önce belirlendiği ileri sürüldü.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, saldırının “küçümsenemeyecek büyüklükte” olarak tanımladı.