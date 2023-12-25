İsrail, İranlı üst düzey komutanı öldürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye’deki komutanlarından Seyid Razi Musevi’nin, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.



İran devlet televizyonu, Musavi'nin ölümünü son dakika olarak verdi.

Musavi'nin, Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki en eski danışmanlarından biri olduğu belirtildi.Musavi, 2020'de Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin drone saldırısıyla öldürülen Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye de yakın bir isim olarak biliniyor.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail, 2011'de başlayan iç savaşla birlikte Suriye'ye zaman zaman hava operasyonları yapıyor. Ancak bu saldırıların çok azını üstlendi. İran, ay başında, Devrim Muhafızları'nın Suriye'de askeri danışmanlık yapan iki üyesinin daha İsrail tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.



DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA



İran Devrim Muhafızları, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "İsrail bedelini ödeyecek" dedi.



Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada “Şüphesiz vahşi Siyonist rejim bu suçun bedelini ödeyecektir" denildi.

