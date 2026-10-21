İsrail işgali altındaki topraklar dahil, ordu mensupları oy kullanmaya başladı

İsrail 'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde, kamuoyu yoklamalarına göre, muhalif lider Gadi Eisenkot'un (solda) Yashar Partisi ile mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun (sağda) Likud Partisi arasında seçim yarışı başa baş devam ediyor.



İsrail’de başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Başbakanlık görevini, Meclis’te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alabilecek bir hükümet kurmayı başaran kişi üstleniyor.